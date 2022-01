“Mi fai pensare male” Giorgia Rossi, la FOTO scatena pulsioni e pensieri impronunciabili: incredibile bellezza

Giorgia Rossi, la giornalista sportiva zittisce tutti con la sua sensualità: l’ultimo post ha riscosso un incredibile successo.

La bellezza e la bravura, oltre alla consapevolezza di far bene il suo lavoro, Giorgia Rossi ormai da tempo è nel cuore degli italiani e la sua visibilità, accresciuta negli ultimi tempi, la rendono ancora più apprezzata. Il suo profilo Instagram infatti è continuamente bombardato dagli occhi indiscreti di chi trova in Giorgia uno stimolo in più per apprezzare il campionato di calcio.

A prova di ciò, un utente aveva tempo fa commentato: “Visto il mediocre spettacolo che offrono queste mezze cartucce di calciatori sicuramente la vostra visione è di gran lunga superiore” la foto di Giorgia a bordo campo insieme alla colleghe che ha fatto il giro del web.

Giorgia Rossi, il suo sorriso incanta tutti: la FOTO seduce e conquista

E’ un work in progress per Giorgia Rossi, la conduttrice con tanto di ciak in mano si lascia fotografare preannunciando un qualcosa di nuovo che avverrà. Una notizia positiva per i sostenitori della conduttrice sportiva che vedono in questa foto un’occasione per ammirarla in tutto il suo splendore.

Fascino, donna di classe… la sua mise lascia a bocca aperta. Ammaliante in tailleur glicine e capelli raccolti, gli occhi si perdono nella sua incredibile presenza. “Buongiorno Giorgia and good work in progress…” il post ha sollevato la curiosità del web. Giorgia ama variare e propone outfit sempre accattivanti, dai look colorati a quelli in pelle e tutto rigorosamente nero. La sua fisicità le permette di variare e di azzardare più stili.

Non mancano gli apprezzamenti dei fans che vedono in ogni mise i colori della loro squadra del cuore. Sotto il suo ultimo post infatti qualcuno ha scritto “Giorgia che spettacolo in nero e blu”, “Giorgia hai scelto i colori giusti” “Ieri allucinante in rossonero” insomma, attentissimi a tutto. Con cosa li stupirà la prossima volta la bella Giorgia?