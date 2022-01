“Non invecchi mai”: Chiara Ferragni sorprende, la FOTO dal passato è sbalorditiva. I fan non possono crederci

Chiara Ferragni ha lasciato tutti senza fiato con una foto dal suo passato. La visione è sbalorditiva, dimostrando come il suo fascino sia eterno.

Bellissima e talentuosa. Chiara Ferragni anno dopo anno ha conquistato tutti con i suoi occhioni azzurri, la sua folta chioma bionda, il suo fisico incredibile e le sue idee all’avanguardia.

Nata 34 anni fa a Cremona, è stata precorritrice dei tempi aprendo la pista per la figura degli influencer, oggi professione tra le più ambite dai giovani. Partita dal suo blog “The blonde Salad”, in cui condivideva i suoi look prima che scoppiasse il fenomeno delle fashion blogger, è poi approdata su Instagram dove oggi conta ben 25 milioni follower.

Influencer italiana numero uno, ha poi dato vita a un suo brand di abbigliamento e realizzato collaborazioni con prestigiosi marchi. Non da ultimo lo scorso mese ha debuttato sugli schermi con una docu-serie dedicata alla sua vita al fianco del marito e della loro famiglia.

Intitolata “The Ferragnez”, composta da 8 episodi, ha lasciato tutti senza fiato. Tutto questo percorso è stato condiviso sul suo feed Instagram dall’influencer: la sua gallery è un vero e proprio diario personale in cui mostra la sua quotidianità. Ogni suo post fa sempre sognare i fan, come è accaduto con l’ultimo apparso sulla sua gallery con cui ha ricordato un momento dal suo passato.

Chiara Ferragni, bellezza eterna: il ricordo dal passato è sublime

Per vedere la foto dal passato di Chiara Ferragni, vai su Successivo