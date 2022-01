New York, rogo in un palazzo: 19 morti, 9 sono bambini

Paura a New York, scoppia un incendio in un palazzo. Ci sono diversi morti, bilancio terribile: è strage di bambini.

Momenti di terrore a New York, precisamente nel Bronx. Scoppiato un incendio di dimensioni spropositate in un palazzo di 19 piani. Facile immaginare il numero di persone coinvolte, le vittime e quelle che hanno perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è partito dal terzo piano e le fiamme sono divampate fino all’ultimo. Per domarlo, sono giunti sul posto più di 200 vigili del fuoco.

Il primo bilancio è da brividi: si parla di 19 morti, tra cui 9 bambini. Per fortuna l’incendio non si è propagato verso altri palazzi: questo scenario avrebbe reso ancora più terribile il bilancio.

New York, incendio in un palazzo: tante vittime. Le parole del sindaco

Secondo al primo bollettino diramato dai pompieri, ci sono 19 vittime tra cui 9 bambini. Sono 60 i feriti: la maggior parte di loro presenta soprattutto problemi di natura respiratoria (in virtù dell’alto contenuto di fumo respirato). I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme: i testimoni porteranno per sempre in memoria questo dramma.

Il nuovo sindaco di New York ha rilasciato le prime dichiarazioni ad alcuni reporter. “Dobbiamo ancora capire che cosa è accaduto. Andremo fino in fondo per accertare tutto”. Eric Adams ha anche aggiunto altri dettagli. “Vogliamo innanzitutto capire se il palazzo di diciannove piani aveva tutta la struttura a norma e aveva risposto a tutte le indicazioni di sicurezza all’ingresso”. Stando agli ultimi aggiornamenti, sul posto ci sono ancora decine di pompieri.

