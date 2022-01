Mentre si prepara a vivere un anno altrettanto ricco di emozioni come quello che si è lasciato alle spalle, Sangiovanni ha voluto condividere un messaggio inaspettato. Ecco le sue parole

Di motivi per festeggiare, nell’ultimo anno, ne ha avuti parecchi. Dalla scuola di Amici alle vette delle classifiche, circondato dal supporto dei fan che lo hanno reso uno degli artisti più ascoltati in Italia nel 2021. Sangiovanni si prepara a vivere un altro anno ricco di straordinarie emozioni, ma prima ha voluto celebrare una giornata speciale: quella del suo 19esimo compleanno. Per l’occasione non sono mancati gli auguri e le dediche di chi continua a sostenerlo e il giovane ha voluto ricambiare il bene ricevuto con un commuovente messaggio.

Sangiovanni non trattiene l’emozione: “È bello tutto questo”

In poco più di un anno è riuscito a entrare nel cuore di milioni di persone che si sono lasciate conquistare dal suo talento. Tra i più amati e sostenuti della ventesima edizione di Amici -dove si è classificato secondo dietro la ballerina Giulia Stabile, nonché sua fidanzata- dopo essere uscito dalla scuola Sangiovanni ha raccolto ciò che ha seminato.

Tra concerti sold out, dischi di platino e record di vendite, in poco più di un anno il giovane cantautore ha avviato una carriera artistica ponendo delle fondamenta piuttosto solide. La conferma arriva con la partecipazione al Festival di Sanremo che lo vedrà salire sul palco dell’Ariston per la prima volta.

Questo e molto altro festeggia Sangiovanni in occasione del suo 19esimo compleanno, passato insieme alla fidanzata Giulia Stabile. Innumerevoli i post, video, messaggi, dedicati a lui in questa giornata speciale. Gesta che non sono passate inosservate e hanno portato il giovane a condividere un commuovente messaggio rivolto proprio ai suoi fan.

“Grazie a tutti per gli auguri, vorrei poter rispondere ad uno ad uno” -scrive- “vi lascio questo messaggio simbolico in cui voglio dire che è bello tutto questo perché mi fate sentire parte di un qualcosa che posso definire ‘famiglia‘“. Sangiovanni ha poi voluto ringraziare chiunque abbia dedicato del tempo a lui, in qualsiasi forma o quantità.

Lo scorso anno aveva festeggiato la maggiore età proprio all’interno della scuola di Amici e a distanza di dodici mesi sono già numerosi i traguardi che il giovane è riuscito a raggiungere.

Questo è tuttavia solo l’inizio. L’esperienza a Sanremo sarà un’altra grande impresa per lui che presenterà al pubblico il brano “Farfalle“, in gara nella settantaduesima edizione del Festival.