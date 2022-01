Elena Santarelli si mostra bellissima come sempre sui social e rivela i suoi obiettivi per il nuovo anno

Anno nuovo è da sempre sinonimo per tutti di buoni propositi e nuovi obiettivi da raggiungere. Elena Santarelli non viene meno a questa regola e con uno stupendo scatto sui social in cui si mostra acqua e sapone e con un particolare outfit, rivela quali siano i suoi di obiettivi per il nuovo anno. Ma vediamo di cosa si tratta.

Elena Santarelli su Instagram, gli obiettivi per il 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Elena Santarelli ex modella, showgirl e conduttrice televisiva è solita mostrarsi molto spesso ai suoi fan attraverso i social. Foto e video di lei e della sua vita per tenere sempre aggiornato il pubblico che sembra sempre apprezzare moltissimo. La showgirl è tornata oggi a pubblicare uno scatto molto particolare che ha mandato letteralmente in visibilio i suoi followers. Si è mostrata totalmente acqua e sapone ma con un abbigliamento che non lascia spazio ad interpretazioni e ha parlato del suo “primo giorno…”. Ma primo giorno di cosa? Il quesito viene subito chiarito. E’ il suo primo giorno di allenamento del 2022! “Con gli stessi obiettivi di sempre“, come ha scritto lei stessa nella didascalia del suo post. I suoi fan sono impazziti alla vista della foto di lei in palestra, circondata da pesi e non si sono fatti attendere commenti di approvazione, supporto e solidarietà.

“Incantevole senza trucco…ancora più bella“, “la bellezza vera è quella acqua e sapone…la tua“. Queste sono solo alcune delle risposte arrivate alla bella Elena sotto la sua foto.

La Santarelli è tornata energica e si mostra super in forma. Nei mesi successivi aveva attraversato momenti molto duri a causa della scoperta della malattia del figlio Giacomo, avuto con il marito Bernardo Corradi. Fortunatamente è stato tutto superato ed Elena Santarelli è tornata più forte di prima.