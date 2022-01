“Ma la camicetta?”, Giulia Valentina ‘bagnata’ dai raggi del sole manda in tilt il web: un fascino esclusivo – FOTO

Giulia Valentina si gode il meglio della vita girovagando con l’auto per città e campagne. Un fascino irresistibile e senza rivali.

La web influencer, Giulia Valentina rompe il silenzio ed esce allo scoperto, mettendo in discussione le qualità del suo immenso repertorio di bellezza. Un colpo di fulmine per i followers di Instagram che sin dagli inizi del precedente decennio non hanno distolto neanche per un attimo l’attenzione da lei.

La fashion blogger di origini torinesi si immedesima spesso in campagne pubblicitarie volte ad aumentare l’appeal della sua immagine. Una personalità tanto forte quanto equilibrata e forse proprio per questo motivo che Fedez nel lontano 2013 non se la lasciò sfuggire.

Ora il rapper vive una storia bellissima con Chiara Ferragni ma l’ex coppia (per quattro anni insieme) non ha mai nascosto il rispetto reciproco, nonostante le scelte.

Oggi Giulia è alle prese con diversi progetti lavorativi volti ad arricchire il suo curriculum, mentre della sua nuova vita sentimentale nulla ci è dato sapere

Giulia Valentina si ritaglia un po’ di relax in giro con l’auto: il sole diventa suo alleato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “L’Eredità”, fermata la trasmissione: la decisione della Rai

Altro enorme successo per Giulia Valentina sui social network. La fashion influencer, meglio conosciuta al pubblico come l’ex compagna e convivente di Fedez non ha tradito le attese.

Per lei sono giorni davvero indimenticabili, trascorsi nel segno di una bellezza vivace e allo stesso tempo delicata, come si evince dai lineamenti del suo volto, afrodisiaci in ogni dove.

“Volevo offrirti un biscotto buonissimo, al limone….🍪” commenta uno dei fan più intimi di Valentina, letteralmente accecato da un fascino che colpisce dritti al cuore.

Altri utenti preferiscono invece la sua camicetta tropicale, sbottonata al punto giusto e dai colori vivaci che risaltano ancor più una bellezza senza rivali. I raggi del sole che accompagnano la passeggiata in auto verso mete inesplorate di Giulia contribuiscono a rendere ancor più stuzzicante l’atmosfera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Sei la migliore”. Valentina Ferragni si slaccia i jeans in pubblico e spiazza tutti FOTO

Insomma per l’ex d Fedez è arrivato quel tanto atteso salto di qualità che la vede spesso protagonista sui social network in tutto il suo immenso ed esclusivo fascino.