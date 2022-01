Avete mai visto Katia Ricciarelli da giovane? Trasformazione senza precedenti

La soprano oggi 75enne è ancora una donna molto bella che cattura gli sguardi, una trasformazione la sua che seduce sempre i fan più affezionati.

In questi giorni la cantante lirica è nel mirino per via di alcune farsi razziste riferite nei confronti di Lulù. In molti hanno chiesto la sua squalifica, anche se, dopo scuse farlocche imposte da Signorini, lei non sembra affatto pentita visto che ha confessato a Soleil Sorge e a Carmen Russo di essere convinta di “avere tutte le ragioni di quello che ha fatto”.

Battibecchi a parte, Katia Ricciarelli sta attirando su di sé moltissimi curiosi interessati alla sua vita passata, ai suoi amori e al patrimonio colossale che porta dietro di sé.

Nata a Rovigo il 16 gennaio 1946, il vero nome di Katia Ricciarelli è Catiuscia Maria Stella Ricciarelli ed è una delle cantanti liriche più famose del panorama italiano, voce cristallina e portamento da grande matrona di altri tempi. Bellissima donna oggi, da giovane ha stregato i cuoci di milioni di persone che la ammiravano non solo per la sua voce ma anche per la femminilità innata. Vediamo qualche foto del suo passato.

Katia Ricciarelli come non l’avete mai vista, foto incredibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑲𝒂𝒕𝒊𝒂 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆𝒍𝒍𝒊 New INSTA (@katiaricciarellireal)

È stata un vero vanto per il nostro Paese viste le sue performance maestose come quella di ‘Bianca e Falliero’ nel 1986 a Pesaro e quella di ‘Otello’ nel 1987 alla Scala di Milano, senza dimenticare il fatto che fu per anni anche la musa di Zeffirelli. Ha partecipato anche a diverse pellicole cinematografiche e si è messa in gioco con il reality “La Fattoria” nel 2006.

La soprano è stata legata per molti anni al conduttore Pippo Baudo, sposato nel 1986 fino alla fine delle nozze naufragate dopo 18 anni di amore vero e sincero. Carattere burrascoso il suo e anche molto riservato riguardo quella che è la sua vita privata lontano dalle telecamere.

Katia ha due case, una sul Lago di Como e una a Bardolino, sul Lago di Garda. Non si sa null’altro di lei, anche le foto della giovane Ricciarelli sono decisamente limitate ad esclusione di quelle di lei in abito da scena mentre calcava qualche palco prestigioso del Paese accanto ad altri colleghi illustri del panorama musicale italiano.

Se si osservano le poche foto superstiti la si vede sempre sorridente con gli occhi aperti e limpidi, il viso pieno ed una chioma leonina bionda e ricciolina che le incornicia il viso quasi come una corona d’alloro.

Si muove sul palco sempre con grande padronanza e sicurezza personale, la stessa grinta che anche oggi non smette di dimostrare anche nelle varie dirette del “GF Vip” in cui è una delle protagoniste più attive.