Il direttore artistico della kermesse canora ha annunciato quali saranno le co-conduttrici nelle cinque serate del Festival.

Amadeus, ospite al ‘TG1‘, ha annunciato quali saranno le cinque donne che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate della kermesse canora più prestigiosa d’Italia.

Ogni sera una co-conduttrice diversa, così come è stato anche per i tre ”Festival di Sanremo” precedenti, sempre condotti e diretti da Amadeus.

Qualche settimana fa, sono stati annunciati i cantanti in gara e svelato l’ospite d’onore della 72esima edizione della kermesse canora: il comico Checco Zalone.

Oggi Amadeus ha annunciato chi saranno le sue compagne d’avventura. Ve le sveliamo nella seconda parte dell’articolo. Cinque nomi che nessuno si sarebbe aspettato

Amadeus annuncia le 5 co-conduttrici

Il direttore artistico del ”Festival di Sanremo” ha svelato chi saranno le cinque donne che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston.

La prima sera ci sarà Ornella Muti, una delle più note e affascinanti attrici italiane. Nella seconda serata di mercoledì 2 febbraio sarà la volta di Lorena Cesarini, attrice nota per aver interpretato la fidanzata di Aureliano nella serie tv ”Suburra”.

Nella terza serata ci sarà Drusilla Foer, nome di un personaggio inventato e travestito ideato da Gianluca Gori.

Il 4 febbraio toccherà a Maria Chiara Giannetta celebre attrice di fiction, foggiana e classe ’92, che ha interpretato Anna Olivieri nella serie ”Don Matteo” e Blanca Ferrando nella serie ”Blanca”.

L’ultima sera ad accompagnare Amadeus alla scoperta del vincitore della kermesse ci sarà l’attrice romana Sabrina Ferilli che già è stata co-conduttrice ben 21 anni fa insieme a Valeria Mazza, affiancando Pippo Baudo.

Non ci resta che attendere il primo febbraio per ascoltare le canzoni in gara e assistere a un’edizione del ”Festival di Sanremo” che già promette bene. Gli spettatori sono impazienti di assistere allo show più atteso dell’anno.