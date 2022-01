C’è chi non riuscirà a trattenere la sua opinione di fronte all’ultima fiammante apparizione di Federica Nargi. In posa è uno spettacolo mozzafiato.

La celebre modella, conduttrice e soubrette, Federica Nargi, dopo esser stata eletta “Miss Italia“, ad un anno dalla sua prima partecipazione, ha poi ricoperto per la durata di ben quattro annualità il ruolo d’indimenticabile velina per “Striscia La Notizia“. Ad oggi suo ritorno su suolo italico non poteva di certo rivelarsi meno emozionante dell’altrettanto travolgente ed oceanica avventura per lei appena conclusasi. Dopo essere approdata in quelle, da lei già ben illustrate, paradisiache spiagge delle Maldive.

L’autentica bellezza di origini romane, riconosciuta al pubblico anche per aver amabilmente vestito più volte i panni di concorrente in noti reality del piccolo schermo. E per via di altri suoi riconosciuti cameo in sitcom, pellicole cinematografiche e videoclip musicali, fra cui si può ricordare, nel 2017, “Il bello d’esser brutti” realizzato dal J-Ax, è ora pronta a rivelare una nuova tendenza alla moda. Ed è sicura di esibirsi nella maniera più elettrizzante possibile.

“Io mi sarei fermato…” Federica Nargi svela sempre di più, il suo è un ritorno mozzafiato – FOTO

