“Cosa ti è successo?!”, Paola Turani mostra a tutti il cambiamento sconvolgente

Paola Turani osa con uno scatto che lascia tutti spiazzati. La sua bellezza in continua e affascinante evoluzione.

Paola Turani, la splendida influencer non smette mai di stupire il suo pubblico. Seguitissima sui social, la giovane dagli occhioni di ghiaccio, ama confrontarsi e parlare con i followers condividendo con loro i diversi momenti della giornata.

Non si sottrae dal raccontare anche confidenze che attengono alla sua vita privata, come l’ultimo post che ha riscosso un incredibile successo. La sua bellezza inconfondibile da cui emerge senza esitazione una dolcezza fuori dal comune che lascia tutti senza fiato. La sua ultima foto in lingerie è puro spettacolo.

Paola Turani si mette a nudo, standing ovation del web

Un lunghissimo post quello scritto dall’influencer accanto alle foto che vedono un prima e dopo, un confronto a cui tiene particolarmente. “….se ripenso a tutti gli anni in cui stavo a digiuno per entrare in un vestito taglia 38 la parola “dimagrire” mi fa ancora paura. Benvenuta a questa nuova Paola più matura e consapevole! Benvenute nuove dolci forme❤️” questo è solo uno stralcio di quanto scritto da Paola dove racconta con la massima serenità il cambiamento fisico a seguito del parto.

Due donne diverse, due bellissime figure messe a confronto, la Paola di oggi presenta una lucentezza negli occhi che prima non aveva, una serenità raggiunta grazie al suo piccolo Enea, tanto desiderato. Ovviamente – spiega la stessa – i ritmi sono diversi, una neo mamma certamente non ha lo stesso tempo di prima per dedicarsi al suo corpo ma si accetta così com’è, un messaggio che vuole far passare per sensibilizzare chi cerca una perfezione che non esiste.

“Onestamente ti trovo molto piu bella ora ….sia per il fisico che per lo sguardo felice😍” l post ha messo d’accordo il web che la acclamata per le belle parole spese, affrontato un argomento che non viene così molto trattato dalle donne dello spettacolo che anzi, fanno di tutto per apparire a pochi giorni dal parto perfette.