Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini perché si sono lasciati? I motivi raccontati per la prima volta dal bello e bravo attore

Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini abbiamo imparato a conoscerli attraverso la fiction di Canale 5, campioni di ascolti, “Elisa di Rivombrosa”. Tutti si sono innamorati dei loro personaggi e anche per loro, il set è stato galeotto.

Un amore intenso e passionale che dopo tre anni, nel 2007, ha portato alla nascita di una splendida bambina, Elena. Tre anni dopo l’idillio si è spezzato ed i due hanno intrapreso strade separate con grande dolore dei fan.

Da allora sono cambiate tante cose per i due attori, entrambi si sono rifatti una vita e sono felici. Vittoria è affianco a Fabrizio Lucci con cui fa coppia fissa dal 2013, Alessandro, molto più riservato, pare viva la sua storia d’amore con una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo che si chiamerebbe Costanza.

Ma perché tra i due è finita? I motivi dell’addio li ha spiegati il bello e bravo attore di recente.

Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini, i motivi della separazione

Sebbene siano passati tanti anni dalla loro separazione, ormai 12, Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini sono rimasti nel cuore dei fan come una delle coppie dello spettacolo più belle di sempre. Ecco perché il riferimento verso uno o l’altro, nel corso delle interviste, non manca mai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Sabrina Salerno più sexy che mai su Instagram sbalordisce i fan: “Con o senza?”. Da non credere – FOTO

Non da molto, infatti, Alessandro Preziosi, nonostante la sua riservatezza, a Vanity Fair “ha concesso” di parlare della fine della sua storia d’amore con la Puccini spiegando come lui in quegli anni si è molto concentrato sul lavoro, “lavorando come un pazzo” e forse si è occupato poco della sua famiglia.

“Sono andato otto mesi in tournée con Amleto, pensando che, quando mi sarei fermato – ha ammesso – tutto sarebbe tornato come prima. E invece, quando mi sono fermato, il nostro rapporto non c’era più”.

Ma l’attore ha aggiunto anche degli altri particolari su un rapporto che sarebbe potuto decollare verso il matrimonio e invece è rimasto appeso e che piano piano si è lacerato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Anch’io…sempre così…”, Claudia Gerini alza la temperatura: stacco di coscia micidiale e fondoschiena d’acciaio – FOTO

Le sue parole sul matrimonio sono state molto chiare, e forse all’epoca la Puccini non era pronta o almeno questo si intende dalle parole di Preziosi: “Ci si sposa in due. Con Vittoria non è accaduto, forse per pigrizia, o per debolezza – ha sottolineato – Arriva un momento in cui, se ti ami, ti sposi: punto”.