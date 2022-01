Tragico incidente stradale: campione olimpico muore tornando a casa dall’allenamento

Un drammatico incidente stradale a College Station (Usa) è costato la vita al giovane velocista di Trinidad e Tobago Deon Lendore.

Il giovane atleta di 29 anni Deon Lendore ha perso la vita in un incidente stradale. È accaduto lunedì a College Station, cittadina del Texas, negli Stati Uniti. Il 29enne stava rientrando a casa alla guida della propria auto che, dopo aver sbandato, si è schiantata contro un Suv, condotto da una donna di 65 anni. Un impatto violento che non ha lasciato scampo a Lendore, deceduto sul colpo. La donna alla guida del Suv è stata trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Il mondo dell’atletica è in lutto. Lunedì 10 gennaio è deceduto Deon Lendore, velocista 29enne di Trinidad e Tobago. L’atleta è rimasto vittima di un terribile incidente stradale verificatosi a College Station, in Texas.

Deon Lendore, secondo quanto riporta la redazione di People.com, dopo aver terminato una sessione di allenamenti presso la Texas A&M University, dove era assistente allenatore volontario, stava rientrando a casa alla guida della sua auto. Per cause ancora da accertare, la vettura ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un Suv, alla guida del quale si trovava una donna di 65 anni di Conroe.

Sul luogo del sinistro sono arrivate le pattuglie della polizia texana e le squadre di paramedici. Per l’atleta, purtroppo, era ormai troppo tardi: i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. La 65enne, scrive People.com, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

La morte di Lendore, che in carriera aveva rappresentato per tre volte il Trinidad e Tobago ai Giochi Olimpici vincendo anche una medaglia di bronzo, ha sconvolto il mondo dell’atletica leggera. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social network. Tra questi anche quello del Comitato Olimpico di Trinidad Tobago pubblicato sulla propria pagina Facebook.