Aria di crisi in casa Ferragnez? È ciò che alcune indiscrezioni apparse sul web hanno insinuato e dopo ore di silenzio il cantante è intervenuto a riguardo. Il suo gesto non lascia dubbi

Nelle ultime ore il web si è mosso alla ricerca di segnali che andassero a provare o smentire le voci messe in circolo da alcuni utenti. Al centro della discussione loro, la coppia più seguita d’Italia, Fedez e Chiara Ferragni. Volente o nolente i Ferragnez possiedono la straordinaria capacità di attirare l’attenzione di milioni di persone, che vogliono restare costantemente aggiornati sulla loro vita e sulle dinamiche della famiglia. Per questo motivo le indiscrezioni legate a una possibile crisi tra i due hanno mobilitato i social. Ora a rompere il silenzio è proprio l’artista, con un gesto che non sembra lasciare dubbi in merito.

Il gesto di Fedez, la FOTO che risponde alle voci sulla crisi con Chiara Ferragni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Fedez e Chiara Ferragni non compaiono insieme per alcuni giorni sui social, ecco spuntare voci di crisi. Questa volta alcuni utenti del web avrebbero diffuso la notizia dopo aver esaminato accuratamente alcuni “movimenti” sui social media. Dopo una vacanza passata in montagna insieme ad amici, l’artista avrebbe smesso di seguire su Instagram alcune persone care alla moglie. Inoltre, sarebbe sparita dalla sua mano la fede nuziale.

Sebbene ci possano essere molteplici motivi dietro a tutto questo, i fan si sono immediatamente allarmati e hanno richiesto a gran voce un qualche segnale dalla coppia.

Nella giornata di ieri tuttavia i due hanno preferito condividere sui rispettivi account Instagram momenti passati insieme ai figli, Leone e Vittoria, senza mai comparire insieme. Fino a questa mattina, quando Fedez ha deciso di rompere il silenzio e di togliere ogni dubbio con un gesto esplicito.

L’artista ha condiviso una foto che ritrae la sua mano intrecciata a quella di Chiara Ferragni, che ha voluto taggare insieme a un cuore. I Ferragnez rispondono così alle indiscrezioni su una presunta crisi, comunicando a tutti di essere più innamorati e uniti che mai.

La coppia più seguita d’Italia resta unita, sebbene come ogni altra famiglia che si rispetti possa attraversare alti e bassi. I fan possono tuttavia tirare un sospiro di sollievo.