Il programma condotto da Flavio Insinna, su Rai Uno, ha detto addio a Ginevra Pisani. Ma che fine avrà fatto la storica sexy-professoressa?

Ex-corteggiatrice di Uomini e Donne, modella e influencer, Ginevra Pisani è stata per molto tempo la professoressa dell’Eredità, il noto game show di Rai Uno. Napoletana, giovanissima, fidanzata con l’attore Alessio Vassallo, è entrata nel mondo della televisione con la partecipazione al programma di Maria de Filippi Uomini e Donne dove ha trovato l’amore con l’imprenditore Claudio D’Angelo. Nel 2019, la rottura della loro storia d’amore, ha portato i due in direzioni diverse. Ginevra ha da poco lasciato il programma dell’Eredità per dedicarsi a una sua grande passione. Dopo il programma con la De Filippi, la modella si era esposta circa il suo sogno: intraprendere una carriera d’attrice.

Per Ginevra Pisani arriva la svolta: “per la prima volta, ho calcato quel palcoscenico”

Il sogno di Ginevra Pisani sembra si stia realizzando. L’influencer, modella e, adesso, anche attrice sta perseguendo i suoi obiettivi con tenacia. A seguito della sua popolarità ha partecipato al film “Loro” di Paolo Sorrentino. Oggi si butta anche sul teatro. In un’intervista a Leggo, Ginevra Pisani racconta il suo esordio a teatro con La concessione del telefono, sotto la regia di Giuseppe Dipasquale.

“Ho voluto che nessuno tra familiari e amici fosse presente al debutto. – afferma Ginevra – Poi in camerino è spuntata Roberta, l’amica di sempre, arrivata da Napoli. Ha raddoppiato la felicità“. Sui social posta una foto di lei insieme ad Alessio Vassallo a teatro e scrive: “Il 6 Gennaio 2022 è una data che non dimenticherò mai. Ieri, per la prima volta, ho calcato quel palcoscenico. È stato tutto bellissimo! Non so davvero descrivere a parole la magia che ho sperimentato.”

Ginevra è una ragazza con molti sogni nel cassetto che, partendo dal nulla, oggi si incammina verso il mondo del teatro e del cinema.