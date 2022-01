Laura Chiatti, problemi per la nota attrice. Intervengono i fan: “Sei la perfezione” – FOTO

Laura Chiatti sfoggia su instagram il suo fisico da urlo dopo le feste e i fan impazziscono. L’attrice, tuttavia, si sente in colpa. Cosa sarà successo?

Classe 1982, nota attrice e modella italiana Laura Chiatti nasce a Castiglione del Lago, a Perugia, insieme ai genitori e la sorella. Fin da piccola ha la passione per il canto, ma il suo percorso la fa avvicinare alla televisione e poi al cinema. Deve il suo esordio in tv grazie alla serie Un Posto al Sole, subito susseguita da Compagni di scuola, Carabinieri e Incantesimo. Il cinema sarà la sua strada e nel 2004 debutta nella pellicola Mai più come prima. Nel 2006 sancisce il suo successo con il film L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino e A casa nostra di Francesca Comencini. Sarà conosciuta al mondo dei teenagers quando apparirà nella pellicola Ho Voglia di Te accanto a Riccardo Scamarcio.

Recentemente l’abbiamo ritrovata nella serie Braccialetti Rossi, con il personaggio di Lilia e su Tangentopoli, serie tv su Sky Atlantic.

Laura Chiatti ha “parecchi “ sensi di colpa. Guendalina Canessa la supporta: “sei un figurino baby”

Laura Chiatti, cresciuta a pane e cinema, non è più la ragazzina di Ho voglia di te. L’attrice è ormai anche una mamma, di 38 anni, con la sua splendida famiglia: due bellissimi bambini Enea e Pablo dati dall’unione con Marco Bocci, suo attuale marito. La Chiatti e Marco Bocci, anch’egli attore, sono legati da più di 6 anni, da un’amore che appare alle telecamere travolgente. Insieme hanno creato una bellissima famiglia che spesso viene pubblicata dall’attrice sui post sui social, attraverso immagini di gioia e felicità.

Laura Chiatti, dopo un notevole dimagrimento, ha dichiarato di aver ricorso alla chirurgia estetica per riavere il suo seno. Si è, infatti, sottoposta a una mastoplastica additiva.

Uno dei suoi ultimi scatti postati su instagram, ritrae l’attrice in versione sportiva con un fisico da urlo. Reduce dalle vacanze natalizie, la Chiatti spiega: “mi sento parecchio in colpa“. Tuttavia i fan le dicono che è in formissima.

Insomma l’attrice è molto dedita alla cura del suo corpo, ama mantenersi magra nonostante gli “sgarri” delle vacanze. L’amore con Marco Bocci è, inoltre, una fiamma ancora ben accesa.