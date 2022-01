“Fisico da 20enne”, Elenoire Casalegno sfodera un bikini clamoroso. Curve da perdere la testa – FOTO

Elenoire Casalegno, curve da perdere la testa: nel suo ultimo scatto di Instagram, la conduttrice ha sfoggiato un bikini clamoroso. Non puoi perdertelo!

Il pubblico italiano ha avuto modo di apprezzare Elenoire Casalegno in svariate vesti. I suoi esordi televisivi sono legati al mondo della conduzione. Tra le prime esperienze della 45enne di Savona, i programmi “Jammin” (1994-1997), “Festivalbar” (1997) e “Pressing” (1997-1999), condotto in coppia con Raimondo Vianello.

Parallelamente, la bellezza strepitosa di Elenoire le ha fruttato molte collaborazioni in qualità di modella. Le sue curve, d’altronde, non sono mai cambiate in tanti anni di televisione. Ad oggi, la Casalegno è particolarmente attiva nel mondo dei social, dove la sua sensualità strepitosa non manca di farla da padrona. Avete visto l’ultimo scatto in costume della conduttrice? Da rimanere senza fiato!

Elenoire Casalegno sfodera un bikini clamoroso. Curve da perdere la testa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Su Instagram la sensualissima Elenoire Casalegno può vantare di un pubblico di followers davvero consistente, pari ad oltre 800mila unità. L’ex modella – la cui ultima esperienza televisiva risale alla conduzione di “Vite da copertina” (2019-2020) – conserva ancora il fascino e le forme di un tempo. Il suo corpo da adolescente, come i fan non mancano di farle notare, fa invidia alle 20enni.

L’ultimo scatto che la Casalegno ha postato tramite il proprio account di Instagram, a tal proposito, è un’esplosione di sensualità e di fascino. Elenoire, immortalata nell’atto di calciare un pallone, ha messo in risalto il corpo scolpito e muscoloso: la sua dedizione all’attività sportiva, come si evince dalla visuale, ha dato risultati soddisfacenti negli anni.

Moltissimi utenti hanno constatato la bellezza intramontabile della loro beniamina. Il bikini blu, a dir poco striminzito, valorizza le forme perfette di Elenoire, evidenziando ogni particolare del suo corpo. “Fisico da 20enne“, “Sempre al top“: questi sono stati gli apprezzamenti dei seguaci dell’ex modella.

La presentatrice, in splendida forma, non ha certamente deluso il suo pubblico con l’ultima foto. I likes, indubbiamente, non faranno che aumentare nel giro delle prossime ore.