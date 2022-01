“C’è posta per te”, uno dei nuovi postini del programma è un volto famosissimo: dove lo avete già visto

Ottimo l’esordio di “C’è posta per te” per la puntata che ha aperto la 25esima edizione del programma. Maria De Filippi, come al solito, è riuscita a tenere incollati alla tv una moltitudine di telespettatori, registrando una media pari al 29,2% di share. Il format, improntato su dinamiche familiari e su storie d’amore non andate a buon fine, continua ad appassionare il pubblico italiano.

La conduttrice, dalla sua, ha una formidabile squadra di “postini” che, negli anni, sono diventati delle vere e proprie star. Se alcuni sono ormai dei volti familiari per i telespettatori, uno di loro, entrato a far parte del programma solo da pochi anni, è un personaggio sicuramente non sconosciuto ai più. Scopriamo insieme a quale altro programma ha preso parte.

“C’è posta per te”, il nuovo postino è famosissimo: dove lo avete già visto

La squadra di postini che lavora dietro le quinte a “C’è posta per te” è davvero ben fornita. Accanto a volti storici del programma, come Maurizio Zamboni e Marcello Mordino, negli anni sono subentrate nuove figure, che stanno contribuendo a scrivere la storia della trasmissione. Uno di loro, Andrea Offredi, non è affatto un volto sconosciuto ai più.

Entrato in trasmissione relativamente tardi – a partire dal 2018 -, il giovane, proveniente dalla provincia di Bergamo, è un ex tronista di “Uomini e Donne”. La sua partecipazione al programma risale alla stagione 2012-2013: il suo collega di trono, Eugenio Colombo, scelse la famosissima Francesca Del Taglia, e tra loro la relazione va ancora a gonfie vele.

Per Andrea, parallelamente, le cose non si evolverono come il postino avrebbe sperato. Offredi, che scelse la napoletana Claudia D’Agostino, giunse a rompere con lei nel giro di poche settimane. Le incompatibilità caratteriali tra i due non permisero, infatti, il proseguo della relazione.

Ad oggi, Andrea può ritenersi più che soddisfatto. Il suo sogno di lavorare in tv, divenuto realtà grazie alla De Filippi, è motivo di orgoglio per il bellissimo postino.