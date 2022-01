Massimiliano Allegri, dopo gli insulti non molla: “Mai lo farò”

Massimiliano Allegri torna al centro del mirino e durante l’ultima partita nella Capitale ha subito degli insulti inaspettati da parte dei tifosi

Dopo il tapiro ad Ambra Angiolini, il mondo del gossip sembrava essersi dimenticato del finale riguardante la sua storia con Massimiliano Allegri e invece come un fulmine a ciel sereno la questione è tornata a galla, scatenando il web.

La scorsa domenica, l’allenatore della Juve ha seguito la sua squadra dalla tribuna d’onore dello Stadio Olimpico nel cuore della Capitale, a causa di una squalifica. Proprio durante la partita, qualche tifoso giallorosso si è lasciato andare ad una serie di cori che hanno messo in ridicolo Allegri e l’attrice.

Massimiliano Allegri, la reazione dell’allenatore juventino

Massimiliano Allegri, un uomo tutto d’un pezzo, dopo aver sentito tali insulti su di lui riguardanti la sua ex compagna, ha avuto una reazione che ha lasciato tutti di stucco. La storia con Ambra Angiolini è stata molto importante, finita però male a causa, secondo indiscrezioni, di presunti tradimenti da parte dell’allenatore.

Nel corso della partita, Allegri non si è scomposto ed ha continuato il suo lavoro dalla tribuna autorità. Non ha fatto nessun gesto e non ha proferito parola. Ha mantenuto il punto, come sempre d’altronde, infatti già in precedenza nel corso di una conferenza stampa un giornalista aveva tentato di fargli rivelare qualche dettaglio in più sulla sua relazione ma senza alcun risultato.

“Non ho mai parlato della mia vita privata e mai lo farò”, aveva affermato l’allenatore juventino. E così è stato, dal momento che da entrambi le parti nessuno ha mai raccontato la storia dal finale burrascoso.

Anche Ambra Angiolini sembra essersi lasciata il passato alle spalle ed ora è pronta a rimettersi in gioco in ogni ambito. La sua famiglia, il suo ex marito e i suoi figli la supportano e sostengono in ogni situazione.