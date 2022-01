Raimondo Todaro, è già crisi con Francesca Tocca? La foto in cui bacia un’altra ha sconvolto il pubblico dei social

Contrariamente a quelle che erano le aspettative del pubblico, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme dopo oltre un anno dal loro allontanamento. Una separazione, quella tra i due, causata non soltanto dal ballerino Valentin, ma anche dagli impegni che tenevano lontani marito e moglie. Mentre la Tocca lavorava ad “Amici”, Todaro era tra i principali volti di “Ballando con le Stelle”.

Alla riappacificazione tra i due ha contribuito sicuramente l’avventura lavorativa che entrambi stanno portando avanti nel talent di Canale Cinque. Poche settimane fa, tuttavia, sul web è apparsa una foto che ha rimesso nuovamente in discussione tutto. Todaro, nello specifico, era stato immortalato nell’atto di baciare un’altra donna. Come reagì Francesca?

Raimondo Todaro, è crisi con Francesca Tocca? Lui bacia un’altra – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

I fan della coppia Todaro-Tocca possono dormire sonni tranquilli. Il post che aveva suscitato molto scalpore non è altro che uno scatto ritraente il maestro di “Amici” con la collega Alessandra Celentano. New entry lui, storico volto del talent lei, i due hanno dimostrato in svariate occasioni di avere idee diametralmente opposte sulla danza. Per tale motivo, tra Alessandra e Raimondo gli screzi non sono mancati.

Tuttavia, proprio durante una puntata di “Amici”, Todaro e la Celentano avevano deciso di esibirsi insieme, in una coreografia a dir poco sensuale. Alessandra, lasciatasi trasportare dal momento, era letteralmente saltata addosso a Raimondo per stampargli un amichevole bacio sulle labbra. Bacio che il ballerino non aveva affatto rifiutato.

Ad assistere alla scena, una divertita Francesca Tocca, che non aveva mancato di applaudire la performance. La moglie di Todaro, con intelligenza, aveva capito che quel siparietto era esclusivamente dovuto ad un impeto dettato dal momento. Tra la Celentano e Raimondo, ovviamente, non potrebbe mai nascere nulla di più.

Lo stesso ballerino, condividendo lo scatto su Instagram, aveva cavalcato ironicamente la situazione con queste parole: “sotto sotto… mi ama dal primo momento“. Non solo tensioni, dunque, tra i professori di “Amici”, ma anche tanta complicità.