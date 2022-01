L’ultima ardente posa di Melissa Satta è la prova di una sensualità mai così sconvolgente, i suoi fan verranno rapiti da un’eccezionale proposta in pizzo.

A meno di un mese dal suo trentaseiesimo compleanno, la conduttrice, modella e showgirl nativa di Boston, Melissa Satta, si è trovata nelle condizioni di dar prova al suo pubblico di come non sia del tutto impossibile restare eternamente imperturbabili al passare del tempo. Memorabile co-conduttrice per “MTV“, nonché simbolo degli spumeggianti anni 2000, la soubrette ha ricoperto in diverse occasioni il ruolo di valletta per altre importanti trasmissioni del piccolo schermo.

Da velina per “Striscia La Notizia” a concorrente per alcuni reality, opinionista su questioni di sport a “Quelli che il calcio“, alla sua più recente guida di “Gol Deejay” e “Missione Beauty“. Sino ad oggi, ove la sua carriera di modella, grazie ad altrettanto amabili e riconosciuti parallelismi, resta, come ai suoi esordi, in costante attività. Ambita testimonial di brand internazionali, la showgirl non accenna in nessun caso a deludere le aspettative dei suoi spettatori.

“Tsunami” Melissa Satta lingerie in pizzo e posa estrema, il sexy ritorno è sconvolgente – FOTO

