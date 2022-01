Nelle ultime ore, la grande famiglia di Un Posto al Sole ha detto addio ad uno dei noti personaggi della soap opera. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta

Sono 26 anni che ogni sera, su Rai Tre, va in onda la nota soap opera napoletana Un Posto al Sole. Nel corso di questi quasi tre decenni abbiamo visto crescere tantissimi personaggi all’interno del cast, alcuni sono diventati uomini sul set, altri alla fine hanno deciso di andare via e di intraprendere una nuova strada. Alcuni ogni tanto ritornano, altri vanno via per sempre. Non è mai facile salutare qualcuno di questa grande famiglia, ogni volta è un colpo al cuore. Proprio nelle ultime ore, gli attori hanno detto addio ad uno di loro.

Un Posto al Sole, l’addio del cast al noto personaggio: “Buon viaggio campione”

Era l’11 novembre 2021 e Amato D’Auria, che nella fiction interpreta Vittorio Del Bue, stava girando la sua ultima scena nella soap opera più seguita della televisione italiana. Il post pubblicato su Instagram non lasciò spazio a molti dubbi, ma la scorsa sera abbiamo avuto la conferma. Guardandosi intorno e rivedendo tantissimi momenti trascorsi all’interno di Palazzo Palladini, Vittorio ha detto addio al posto in cui è cresciuto ed è partito per fare un viaggio in Europa.

“Spero che sia solo un arrivederci, buon viaggio campione” scrive Antonella Prisco, che nella fiction interpreta Mariella, sul suo profilo di Instagram. Non è stato facile per nessuno di loro salutare il ragazzo, ma gli hanno fatto i migliori auguri per il suo futuro con la sottile speranza di vederlo ritornare un giorno.

Non conosciamo le ragioni che hanno spinto Amato a lasciare il set in cui ha trascorso gran parte della sua vita, ma non possiamo fare altro che augurargli buona fortuna per il suo futuro.