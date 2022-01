“Fai perdere la testa” Shaila Gatta, sgabello e posa incandescente: il vestitino non copre niente – FOTO

Shaila Gatta ha pubblicato uno scatto da mozzafiato sul suo profilo: l’ex velina indossa un vestitino che invece di coprire, scopre tutto!

Tutta l’Italia conosce ormai Shaila Gatta. La nativa di Aversa è stata una delle veline più amate di ‘Striscia la Notizia’: insieme a Mikaela Neaze Silva ha formato la coppia più longeva del programma satirico di Mediaset. Registrato il record, le due lasciarono il “bancone” ad inizio estate.

Qualche settimana fa, però, sono ritornate perché quelle attuali (Giulia e Talissa) sono state costrette a rispettare un periodo di quarantena. La classe 1996 vanta un fisico da sballo e le sue gambe chilometriche fanno sognare i fans. Questa sera, la showgirl e ballerina ha pubblicato uno scatto destinato agli annali.

Shaila Gatta, sgabello e vestitino cortissimo: inquadratura perfetta, si vede qualcosa di troppo

Shaila, poco fa, ha fatto salire vertiginosamente le temperature su Instagram pubblicando una fotografia impressionante in cui indossa un vestitino super sexy. L’ex velina è comodamente seduta su uno sgabello e assume una posa da bollino rosso: come se non bastasse, la ballerina regala un’inquadratura che sta facendo salire la pressione a tutti.

Le sue gambe chilometriche e scolpite sono piazzate proprio in primissimo piano: l’outfit scosciato, tuttavia, mette in mostra anche qualcosina di troppo. “Oggi il post dì oggi lo avete deciso voi E la caption?“, ha scritto sotto al post la 25enne. Per chi se lo stesse chiedendo, la caption altro non è che la didascalia delle fotografie che compaiono su Instagram.

Dopo l’esperienza fantastica a ‘Striscia la Notizia’, Shaila già sa cosa vuole fare nel suo futuro. Nel corso di un’intervista rilasciata a 102.5, la ballerina ha svelato che sta studiando come attrice.