Emma Marrone ha un nuovo idolo: presto saranno insieme. “Non ho avuto alcuna esitazione” – FOTO

Emma Marrone è diventata la cantante più felice della Terra dopo l’annuncio lanciato sui social: il meglio deve ancora venire.

La showgirl dalla voce profonda e sonora, Emma Marrone ha scelto il meglio in giro per onorare la sua fama di cantante. Neanche lei ci sperava più di tanto, ma alla fine di tutto è arrivata la risposta tanto agognata della controparte.

L’ex di Stefano De Martino dunque si prepara ad un ritorno in grande stile sul piccolo schermo dopo una pausa di riflessione che sembrava contribuire all’accantonamento definitivo dei suoi sogni.

La vetrina di Amici aveva fatto salire decisamente in cattedra le sue qualità professionali e spinto Emma a scegliere il meglio anche in amore. Un sentimento poi sopito a distanza di tempo, nonostante lei si fosse convita ad aver trovato il suo principe azzurro.

Ora la felicità per Emma è tornata a bussare la porta: in vista del prossimo Sanremo 2022 avrà più di un motivo per sorridere e magari tornare a vincere come scritto nel suo dna

Emma Marrone, la FOTO con il suo idolo apre ad un futuro di sicuro avvenire

Manca davvero poco alla cerimonia d’apertura del Festival di Sanremo 2022, guidato ancora una volta dall’inossidabile Amadeus e il suo braccio destro, Rosario Fiorello.

Tra i volti pronti a rimettersi in discussione c’è anche quello di Emma Marrone, la quale potrà contare su qualcuno di davvero importante che magari potrebbe aiutarla a raggiungere il massimo risultato col minimo sforzo.

L’annuncio della nuova alleata al Festival, al quale prenderà parte è arrivato poco fa sulla pagina personale di Instagram. L’artista fiorentina è apparsa visibilmente emozionata al fianco di una delle colleghe emergenti nel vasto mondo della musica.

Si tratta di Francesca Michielin, autrice del duetto con Fedez nella scorsa edizione, dove non è bastato il recupero lampo dai bassifondi della classifica. La coppia ha sorpreso tutti conquistando la seconda posizione appena dietro agli irraggiungibili “Maneskin”.

L’artista toscana non ha nutrito alcun dubbio ne esitazione nella scelta del suo nuovo idolo, dal quale si cerca quella giusta dose di adrenalina per un riscatto completo a suon di standing ovation. Quale sarà il destino della Marrone a Sanremo 2022? Lo scopriremo molto presto!