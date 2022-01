Sono l’accessorio per eccellenza di questo gennaio 2022: gli stivali beige firmati Louis Vuitton indossati da Melissa Satta, conquistano tutte le fashion addicted.

La conduttrice sportiva Melissa Satta non smette di riconfermarsi icona di stile per i suoi 4,5 milioni di followers su Instagram. Questa volta, illumina tutte coloro che ancora erano alla ricerca dell’accessorio perfetto per affrontare l’Inverno 2022 in linea con le nuove tendenze moda.

Lo stivale è certamente un evergreen: è tra le calzature più scelte in assoluto. E se il colore è neutro, completeranno alla grande ogni sorta di look.

L’influencer cancella ogni dubbio riguardo quale sia il modello perfetto per questo gennaio: la risposta risiede in uno stivale alto, beige, luminoso, in grado di elevare qualsiasi outfit e firmato nientemeno che Louis Vuitton.

Melissa ancora una volta ci rende partecipi del suo amore per le tonalità candide. Questa volta lo ha fatto sfoggiando quello che è stato definito l’accessorio perfetto per gennaio e, più in generale, per tutto l’inverno 2022.

Dopo i cuissard sulla nuance del marmo indossati per l’ultima puntata del programma che conduce su Sky Sport e le décolletées argentate full strass che l’hanno accompagnata nella chiusura di Sky Calcio Club 2021, ora arrivano gli stivali che cavalcano l’onda del trend attuale e fanno iniziare il nuovo anno all’insegna dello stile.

Melissa Satta, i tuoi stivali beige di Louis Vuitton dovranno assolutamente accompagnare anche noi in questi mesi più gelidi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Sono un vero e proprio inno alla femminilità. Gli stivali beige accompagnano Melissa Satta nell’entrare a passo spedito in questo nuovo anno che la vedrà al fianco del suo innamorato Matteo Rivetti.

Raffinati e assolutamente versatili, in questi mesi più freddi aggiungono un tocco d’eleganza agli abiti più corti e un tocco chic ai look più sportivi come nel caso dell’abbinamento scelto dalla conduttrice sportiva.

Leggi anche -> Arrivano le décolletées più glamour della stagione: sono ai piedi di Cechu Rodriguez!

Siamo davanti ad un total look firmato Louis Vuitton, ma la calzatura ruba in assoluto la scena. Questo modello è alto fino al ginocchio e si caratterizza per linee essenziali, con il tacco quadrato nero e la punta arrotondata.

Sono stati realizzati in morbida nappa, per accompagnare al concetto di eleganza quello di comfort.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Per copiare il look di Melissa Satta, basterà indossare un paio di bermuda neri a vita alta e un lupetto impreziosito dal logo LV. Les jeux sont faits!