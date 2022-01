Raffinate, brillanti, glamour. Le décolletées indossate da Cecilia Rodriguez sono il modello di scarpa che dobbiamo assolutamente avere per essere le più chic di tutta la stagione (e del 2022!).

Cecilia Rodriguez stravolge ancora una volta la nostra idea di glamour. La rinnova con un modello di décolletées così principesco da far sognare chiunque.

Le vacanze ad alta quota sulle montagne di Madonna di Campiglio sono giunte al termine, e insieme al suo innamorato Ignazio Moser, l’influencer argentina è tornata a Milano.

Dopo aver incantato i suoi followers con le foto che la ritraggono nel meraviglioso e sexy tubino nero (di qui abbiamo parlato qui!), non possiamo non concentrarci sulla calzatura che brillava (letteralmente!) ai suoi piedi.

Chechu infatti, in quegli scatti, indossava l’ultima preziosa tendenza scarpe che riscrive il concetto di glamour e si aggiudica il posto nella top five degli articoli più ricercati in questo Inverno 2022.

Lasciamoci travolgere da queste lezioni di stile e gioiamo insieme alle sorelle Rodriguez che, come annunciato in diretta nelle Stories di Instagram, hanno deciso di portare avanti (almeno fino a marzo!) il progetto Sister’s Market, nato a novembre del 2021.

In Corso di Porta Ticinese 58 a Milano, Belén e Cecilia hanno aperto di nuovo un negozio temporaneo dove sarà possibile acquistare capi che arrivano direttamente dai guardaroba delle due modelle argentine.

Seppur ancora non troveremo le brillanti décolletées con strass, potremo portarci a casa altri modelli di scarpe griffate, borse, maglie e capi di abbigliamento di ogni genere. La collezione in vendita è nata da un decluttering che le due influencer hanno scrupolosamente avviato nei loro armadi. L’obiettivo delle sorelle è quello di portare avanti un progetto di sostenibilità, riciclo e beneficienza: infatti, le Rodriguez invieranno i ricavati alla ADMO, l’Associazione donatori midollo osseo.

Chic e scintillanti: le décolletées di Chechu Rodriguez sono il modello che ci farà splendere ovunque

Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Altissime, con strass e fiocchetti. Questo modello stile Cenerentola fa sognare tutte le appassionate di fashion.

Non a caso, sono le più ricercate del momento, ma anche le più introvabili. Firmate Mach & Mach, possiedono tutte le caratteristiche per rientrare alla grande nelle tendenze moda di stagione: cinturino alla caviglia regolabile, doppio fiocco sulla parte anteriore e decorazione in microcristalli.

La showgirl con questa calzatura ci sfida a sfoggiare un tacco 11… e noi saremmo ben liete di accettare la sfida, se solo trovassimo in vendita questo modello strabiliante!

Questo modello di scarpa merita tutta la scena, ed è per questo che Chechu gliel’ha lasciata, preferendo un look fortemente minimale che la facesse spiccare. Al posto del tubino nero con manica lunga che ha scelto Cecilia, possiamo indossare anche un pantalone a sigaretta nero e camicia bianca oversize: un gran risultato finale è comunque assicurato!

Cenerentola ci perdonerà. Capirà senz’altro che i tempi sono cambiati e che oggi la moda richiede outfit meno… principeschi. Eccezion fatta per le décolletées con gli strass, ovviamente.