Serena Rossi, il matrimonio salta all’improvviso: il motivo straziante

Serena Rossi e Davide Devenuto stanno insieme oramai da tantissimi anni: nonostante la loro lunga storia d’amore, non hanno ancora coronato il sogno di sposarsi

Serena Rossi e Davide Devenuto fanno oramai coppia fissa da tantissimi anni. I due si sono conosciuti quando erano a malapena due ragazzini sul set della soap opera napoletana Un Posto al Sole. All’inizio non si stavano molto simpatici, si stuzzicavano continuamente, poi l’amore è nato e da allora non si sono più lasciati, neanche quando lei ha deciso di andare via dalla soap e lui, invece, di restare. Oggi sono a tutti gli effetti una famiglia, hanno anche un figlio insieme, c’è solo una cosa che manca: il matrimonio.

Serena Rossi e Davide Devenuto, salta il matrimonio: il motivo dell’annullamento

Mara Venier, ogni volta che ospita Serena, le chiede quando ci saranno le nozze con Davide. Sa bene quanto l’attrice tenga al sogno di coronare il suo amore in chiesa e non capisce cosa i due stiano aspettando, dal momento che il loro amore è così stabile da tutti questi anni.

Serena ha deciso di togliere una volta e per tutte ogni dubbio: il matrimonio è sicuramente nei loro piani, ma hanno intenzione di aspettare la fine ufficiale della pandemia.

Dopo tutti questi anni, pensano di meritare un matrimonio in grande e con moltissimi invitati. Tra l’altro in questo periodo Serena è molto impegnata con il lavoro e l’organizzazione di un matrimonio necessita molto tempo e anche dedizione.

Per il momento, non ci resta che attendere la fiction che andrà in onda questa sera su Rai Uno, dove vedremo Serena nelle vesti della assoluta protagonista.