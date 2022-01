La conduttrice ieri sera in studio si è presentata con un tailleur gonna e giacca abbinata, massima femminilità che ha dato filo da torcere al suo pubblico.

Nuova puntata di “Controccorente” ieri sera in onda su Rete 4 condotta dall’immancabile Veronica Gentili che ha guidato i suoi ospiti all’interno dei dibattiti attuali relativi ai tamponi e alle nuove misure regionali di contenimento della situazione pandemica.

La conduttrice attivissima nel suo profilo Instagram ha mostrato ai fan il look scelto per la puntata, una vera diva con un outfit decisamente atipico rispetto al suo abituale stile androgino. Leggendo però i commenti lasciati a margine dell’ultimo post sono in molti ad aver gradito questa trasformazione.

Veronica Gentili lascia senza parole, la prima volta così…look incredibile!

