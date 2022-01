“La meraviglia fatta donna” Karina Cascella in accappatoio semiaperto è pura delizia per gli occhi – FOTO

Karina Cascella in accappatoio è una delizia per gli occhi. Se poi questo accidentalmente si apre diventa pura magia.

Bellissima e seducente Karina Cascella, la splendida influncer da oltre un milione di followers che illumina ogni giorno il web con le sue foto sempre molto apprezzate e non solo dai sostenitori. Merito di un corpo prorompente, di un viso che buca lo schermo e poi del suo forte potere comunicativo.

Karina infatti promuove sempre tanti brand la cui policy si adatta alla sua incantevole presenza. Sovente infatti viene scelta per presentare prodotti di bellezza e tutto ciò che concerne il mondo beauty e make-up. Come nella sua ultima foto dove l’accappatoio magicamente si apre sul più bello.

Karina Cascella, l’accappatoio bianco ne sublima la bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🌸 (@karinacascella)

Karina Cascella lancia un messaggio breve ma di forte positività: “Abbi cura, l’imperativo più bello” in effetti quanto detto dalla bella 41enne va preso alla lettera, un invito a prendersi cura di sé e del proprio benessere. Le due foto a corredo del post sono infatti una massima espressione di quanto propinato dalla stessa: in bagno, mentre in accappatoio si concede una coccola.

Appare sorridente, con lo sguardo ammaliante e poi si sa, la bellezza sprigionata è ad alti livelli. L’accappatoio bianco, così come la sua splendida pelle, si apre sul più bello. Nulla di volgare, ma tanta seduzione: la scollatura emerge con forte prepotenza e quel vedo non vedo rende il tutto piacevolmente stuzzicante. I fans sono pazzi di lei ed i commenti che ne vengono fuori sono un’esplosione di interesse, tutti gli occhi sul personaggio.

I commenti sono ricchissimi di aggettivi, tutti positivi per la bella Karina, tra cui spicca un: “Sei bellissima la meraviglia fatta donna 💓💓💓 di una femminilità e sensualità unica😍😍😍sei una carezza per l’anima kari grazie per quello che sei una persona stupenda con un gran cuore”. Tanti gli impegni lavorativi a cui prende parte, sono ricche infatti le storie che appaiono sul suo profilo, dedicati all’attività promozionale.