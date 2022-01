Arisa si mette a nudo in tv e svela il retroscena che l’ha turbata fino ad ora. Dopo tanto tempo la verità e la pace fatta

Arisa e il post “Ballando con le stelle”. Inutile per la cantante non poter parlare della bella esperienza in Rai che l’ha vista trionfare. E lo stesso è per il suo maestro, Vito Coppola con il quale ha fatto sognare anche tutti i suoi fan. Amore o no? È questo quello che si chiedevano tutti, poi Arisa ha stroncato la cosa una volta per tutte.

“Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me” ha precisato la cantante su Instagram nel corso dello scambio fatto con i suoi follower. Ieri, ospite di Simona Ventura e Paola Perego a “Citofonare Rai 2” ha dato la notizia che ha colpito tutti. Chi l’avrebbe mai detto.

Arisa chiede scusa: “Sei una delle donne..”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Domenica in pole position per Arisa che, ospite su Rai 2, ha catapultato tutti gli occhi dei telespettatori su di sé. Questa volta non si tratta però del rapporto con Vito Coppola e di quello che è successo nel programma di Milly Carlucci. Con lei si torna indietro nel tempo e si passa alle scuse.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Ma cosa sei?”, Serena Rossi manda in manicomio: occhi da leonessa che stendono. È tutta un fuoco – FOTO

Proprio Arisa, infatti, si è scusata, ieri, con Simona Ventura per l’ennesima volta. Le scuse appartengono ad una storia accaduta molti anni fa ma che la cantante ha voluto chiarire ancora una volta ed omaggiare la presentatrice davanti a tutti.

“Io già ti chiesi scusa all’epoca ed ero molto giovane – ha spiegato l’artista facendo riferimento al ‘falsa’ con cui aveva definito la Ventura all’epoca di “X Factor” – Di questa cosa qui mi sono tanto pentita negli anni”. Insomma scuse sincere nei confronti della presentatrice che ha descritto come una delle donne più vere della televisione. Una consapevolezza che la cantante ha acquisito negli anni.

“Lo giuro, ormai ho 39 anni, che ho conosciuto tante donne in televisione e così come tu dici che io sono una delle più belle voci, io ti dico che tu sei una delle donne più vere, che si sono sacrificate di più, più serie” ha detto nei confronti della Ventura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Se cerchi ‘meraviglia’ su Google esci tu”, Malika Ayane è vertigine pura: il primo piano è incandescente. Un particolare però non sfugge… – FOTO

Le due si sono abbracciate spiegando tutto quello che era successo alla Perego e la pace è stata fatta una volta per sempre. Colpo di scena in studio e tutti ne parlano.