Andrea Zenga la fa grossa, Rosalinda Cannavò è all’oscuro della sua ultima trovata: “appena lo saprà…”. Guai in vista per la coppia?

La vita di coppia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è stata recentemente scombussolata dall’arrivo del piccolo Chinu. Il cagnolino, che i due ex gieffini hanno acquistato da poche settimane, ha decisamente scombussolato gli equilibri della coppia. L’attrice, impegnata tra shooting e registrazioni di “Casa Chi”, lo porta spesso con sé.

Anche Andrea Zenga, d’altro canto, sembra sommerso dal lavoro. Ciò nonostante, il modello non manca mai di dedicare del tempo alle attività che più lo appassionano. A questo proposito, una decisione recentemente presa dall’ex gieffino potrebbe mettere a dura prova il suo rapporto con la Cannavò: “appena lo saprà…“. Di cosa si tratta?

Andrea Zenga la fa grossa, Rosalinda è all’oscuro di tutto: “appena lo saprà…” – FOTO

Se Rosalinda Cannavò è costantemente impegnata con le registrazioni di “Casa Chi”, per Andrea Zenga la situazione non sembra affatto differente. Il modello, assorbito dagli impegni di lavoro, riesce tuttavia a trovare il tempo di dedicarsi alle proprie passioni. Le Instagram stories che il fidanzato dell’attrice ha recentemente condiviso ne sono la prova.

Andrea, che quest’oggi si è ritagliato parte del pomeriggio per una sessione di allenamento, ha espresso ai fan il proprio desiderio di rimettersi in forma. In aggiunta, Zenga ha comunicato ai seguaci una notizia che molti attendevano da tempo: “Ho fissato il giorno per fare il reel di workout“. A grande richiesta, dunque, gli utenti dei social potranno finalmente conoscere i dettagli degli allenamenti di Andrea.

Per quanto concerne la persona che lo aiuterà nell’impresa di filmarsi, Zenga non ha avuto dubbi. “Dopo un’ampia selezione… Rosi! Lei appena lo saprà…“, ha proseguito il modello, accostando la frase ad una foto a dir poco esilarante. Nello scatto in questione, la Cannavò, con il volto imbronciato, sfodera una delle sue espressioni più buffe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Non è difficile immaginare che Rosalinda, messa al corrente della situazione, possa reagire proprio come mostra la foto. Ciò che tiene viva la relazione ormai da un anno, d’altronde, è proprio la capacità dei due innamorati di andare ben oltre le scaramucce, mantenendo salda l’unione.