Megan Fox pronta al passo più importante: la proposta sorprende tutti

Matrimonio in arrivo tra la famosa attrice 35enne Megan Fox ed il rapper 31enne Machine Gun Kenny. Sui social pubblicata la proposta, i fan impazziscono.

La coppia ha deciso di annunciare la lieta notizia su Instagram, attraverso dei video che mostrassero tutta la scena. Sul profilo di Megan Fox e di Machine Gun Kelly, le immagini che ritraggono l’evento, ambientate nel luogo in cui i due si sono conosciuti per la prima volta; si tratta della Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico: “sotto gli stessi rami sotto i quali ci siamo innamorati”, cosi ha scritto la Fox nella didascalia del suo post.

L’anello di fidanzamento ideato dal futuro sposo

Sul profilo social del cantante, possiamo ammirare l’anello che il giovane ha disegnato per la propria fidanzata. In collaborazione con il designer Stephen Webster, è stato realizzato un gioiello con significati profondi ed alcuni dettagli che simboleggerebbero il loro forte legame; parliamo del toi et moi, simbolo di amore profondo tra i due fidanzati.

Troviamo due pietre, il diamante e lo smeraldo, che si incastrano perfettamente tra loro. Un’altra importante componente sono le spine, volte a mostrare i periodi difficili che i due hanno affrontato insieme, ma che sono riusciti a superare grazie al loro grande amore. “Lo smeraldo (la sua pietra di nascita) e il diamante (la mia pietra di nascita) incastonati su due bande magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima formando l’oscuro cuore che è il nostro amore” cosi scrive Machine Gun Kelly.

Emozionanti anche le parole dell’attrice, la quale si è lasciata andare ad importanti dichiarazioni: “Non sapevamo del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo cosi frenetico, eravamo ignari del lavoro e dei sacrifici che la nostra relazione ci avrebbe richiesto ma eravamo inebriati dall’amore e dal karma”

Megan poi continua scrivendo: “Un anno e mezzo dopo, avendo attraversato l’inferno insieme ed avendo riso più di quanto avrei mai immaginato, mi ha chiesto di sposarlo. E come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che la seguirà, ho detto si…e poi ci siamo bevuti il sangue”

Dove e quando si svolgeranno le nozze? Non ci resta che aspettare ulteriori novità da parte della famosa coppia.