Il Volo, Ignazio Boschetto pronto al grande passo: i fan esplodono di felicità

Ignazio Boschetto del famosissimo trio Il Volo, quest’anno è pronto a partire per una nuova avventura, ma non sarà da solo. Vediamo chi lo accompagnerà

Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble sono i tre componenti de Il Volo, famosissimo trio che negli anni ha raggiunto un successo mondiale. Hanno calcato i palchi di tutto il mondo e con i loro brani hanno rivoluzionato il mondo della musica. I tre hanno sempre lavorato duramente per raggiungere il loro meritato successo e realizzare il proprio sogno. Nelle ultime ore però è arrivata una notizia che potrebbe cambiare la situazione.

Ignazio Boschetto, non solo la musica nella sua vita. C’è una novità

I tre giovani ragazzi sono molto ambiti e sono tantissime le fan che sperano di poter un giorno conquistare il cuore di uno dei tre cantanti. Sfortunatamente però, il cuore di due dei componenti del trio è gia occupato. Gianluca Ginoble è infatti fidanzato con Eleonora Storaro. Anche Ignazio Boschettto è impegnato da molto tempo: la sua storia con Ana Paula Guedes, coreografa, ballerina ed insegnante di danza di origini brasiliane, va avanti ormai da un pò e i due sono molto innamorati.

Un post pubblicato su instagram da Ignazio ha fatto discutere e letteralmente impazzire i fan che già immaginano il lieto fine per questa coppia. Alla fine del 2021 Boschetto ha pubblicato una foto a tema natalizio con la fidanzata Ana Paula, per salutare i fan e fare gli auguri per un felice anno nuovo. “Il primo di tanti ‘ultimo dell’anno’ insieme!” ha scritto il giovane innamorato sotto il post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ignazioboschetto Il Volo (@ignazioboschetto)

Inutile dire che questa dedica ha mandato i fan della coppia in visibilio. Ci si aspetta infatti che da un momento all’altro il cantante decida di fare il grande passo insieme alla fidanzata.