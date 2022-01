Berlusconi al Quirinale: Cosa ne pensano gli italiani? – VIDEO

Sono ore decisive per la corsa al Quirinale, il centrodestra è combattuto ed un possibile nome è quello di Berlusconi. Ma cosa ne pensano in merito gli italiani?

Manca poco, anzi pochissimo. Le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica sono vicinissime, il 24 gennaio il Parlamento in seduta comune, congiuntamente ai delegati regionali, sono chiamati ad eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale.

Ogni schieramento politico si sta muovendo con diverse strategie, il dado non è ancora tratto e tutto potrebbe cambiare in poche ore. Il centrodestra è combattuto ed un papabile candidato è il Cav. Silvio Berlusconi, ex Premier e leader di Forza Italia.

Politico ed imprenditore italiano, Berlusconi ha cominciato la sua scalata verso il successo nel 1975, quando fondò la Fininvest, società finanziaria che dal 1993 è diventata una società di produzione multimediale, meglio conosciuta con il nome di Mediaset.

Il 1993 è anche l’anno nel quale Berlusconi si approccia alla politica e nel 1994 fonda il partito politico di centro destra Forza Italia, rifondato nel 2008 nel Il Popolo della Libertà.

La vita del Cavaliere è stata un crescendo, non solo come stimato imprenditore ma anche come politico. Ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera è pressappoco impossibile, molteplici sono stati i successi come gli insuccessi. Negli anni Berlusconi ha rappresentato un’idea di politica, di forma mentis, di collaborazione attiva nella quale milioni di italiani si sono rivisti.

Berlusconi candidato come Presidente della Repubblica, cosa ne pensano gli italiani?

I colleghi di Inews24.it, sono andati in giro a captare il sentimento politico degli italiani in vista delle future elezioni per il Presidente della Repubblica. Diverse sono le idee come diverse sono le considerazioni, nel bene e nel male, Berlusconi c’è stato ed ha contribuito alla realizzazione di un pezzo importante della politica italiana.

Nelle ultime settimane, ma soprattutto nelle ultime ore il nome dell’ex Premier Silvio Berlusconi è probabilmente uno dei più accreditati per succedere a Sergio Mattarella. Il centrodestra non ha ancora deciso ma il verdetto finale non tarderà ad arrivare, manca davvero poco al 24 gennaio.

Le altre forza politiche come Movimento 5 Stelle o il centrosinistra, reputano l’eventuale candidatura di Berlusconi fuori contesto, e probabilmente questo scetticismo sta colpendo anche il centrodestra.

Quale saranno dunque le sorti del Cavaliere? Di certo è che lo stesso Berlusconi sta tirando le somme, le prossime ore saranno decisive per capire realmente qual è ancora il suo peso politico.