“Un Medico in Famiglia”, vi ricordate di Ciccio? La sua vita dopo la fine della carriera FOTO

Vi ricordate Ciccio di Un Medico in Famiglia? Dopo la fiction Rai ha cambiato totalmente la sua vita: ecco cosa fa oggi

Era il lontano 1998 quando Ciccio Martini, alla sola età di 11 anni, entrò nella casa di tutti gli italiani grazie alla fiction Un Medico in Famiglia. Michael andò a fare il provino accompagnato da sua madre e la sorellina piccola che all’epoca aveva solo due anni e fece un gran baccano, conquistando gran parte degli autori che decisero di prenderla per il ruolo di Annuccia, la sorella minore di Ciccio. Dunque, i due fratelli si ritrovarono così a lavorare insieme sul set più amato d’Italia. Così è stato per 15 lunghissimi anni.

Un Medico in Famiglia: ecco com’è diventato il piccolo Ciccio

Michael è nato il 30 aprile 1987, all’interno della fiction Rai interpretava il ruolo di Ciccio, il figlio capriccioso dei Martini che si metteva sempre nei guai. Quando diventa grande, si innamora e inizia a lavorare con i cavalli, che si rivelano la sua grande passione. Non tutti sanno che le vite di Michael e Ciccio si sono intrecciate per un periodo di tempo, perché in realtà la passione per i cavalli appartiene proprio a Michael.

L’attore ad oggi è sposato dal lontano 2016 con Valentina Stefutti e hanno un figlio, Perseo, nato quattro anni fa. Nonostante il successo ottenuto con il ruolo di Ciccio, dopo il suo addio alla fiction ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di seguire le orme di suo padre, famoso fantino. Non vive più in Italia ma lavora in Germania, dove riesce a dedicarsi alle corse con i cavalli.

Sua sorella Eleonora, oramai 27enne, spesso va a trovarlo durante le feste, anche per fare visita a suo nipote Perseo che è molto affezionato a lei.