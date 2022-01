Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker si separa e lui reagisce così: sconvolgente

Eros Ramazzotti: la sua Michelle torna ufficialmente single e lui come reagisce? Tutta la verità su queste prime ore

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati. È la notizia che ieri si è diffusa a macchia d’olio dopo la loro striminzita comunicazione ufficiale. Erano ormai settimane e settimane che si rumoreggiava che tra loro le cose non andassero affatto bene.

Il Capodanno poi, da separati, aveva quasi dato l’ufficialità. Michelle in montagna con l’amica Serena Autieri e le figlie e nessuna traccia di Tomaso che da tempo ormai era “sparito” dalle Stories e dai post di Instagram.

Una storia durata dieci anni, iniziata con un colpo di fulmine, nonostante i sei anni in meno di Trussardi e finita allo stesso modo, almeno mediaticamente, con un comunicato flash specificando: “Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”.

E così per Michelle inizia un altro capitolo della sua vita, il terzo dopo la separazione da Eros Ramazzotti. E lui come l’ha presa?

Eros Ramazzotti e la separazione di Michelle: la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno fatto sognare in tanti. Poi l’idillio è finito anche se fondamentalmente i due non si sono mai lasciati. Lo hanno fatto per stare vicino al frutto del loro amore, la 25enne Aurora.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, quali sono i motivi della loro separazione? Fan sconvolti

E proprio per festeggiare il suo compleanno, a dicembre, si sono riuniti e hanno fatto vedere al mondo quanto si amino nel profondo nonostante la separazione ormai avvenuta 20 anni fa e altre vite vissute separatamente. Ci hanno regalato una foto rara, di tutti e tre insieme. Aurora al centro e mamma e papà che l’abbracciano e la baciano.

E del grande legame che c’è tra Eros e Michelle ne è stata prova anche una puntata di “All Togheter Now” durante la quale la conduttrice si è emozionata tantissimo appena è iniziata una canzone dell’ex marito.

Con le note di “Adesso tu” la mamma di Aurora si è mostrata visibilmente commossa e alla fine dell’esibizione lo ha detto a tutti. “Ci volevano 4 edizioni di ‘All Together Now’ per sentire finalmente un bel brano di Ramazzotti, grazie sono molto contenta, mi hai emozionato”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Carlotta Mantovan, l’ultima FOTO di Stella è da incorniciare: “La meraviglia negli occhi”

E sulla separazione, per il momento Eros Ramazzotti, non si è espresso e molto probabilmente non lo farà in pubblico. Ma di una cosa siamo sicuri: ci sarà sempre per la sua Michelle.