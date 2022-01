Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo le numerose indiscrezioni arriva l’annuncio finale che sconvolge i fan. Quali sono i motivi che si celano dietro la separazione?

Sono trascorsi 10 intensi anni dal lungo corteggiamento di Tomaso Trussardi che portò finalmente Michelle Hunziker a fare il primo passo, verso quel grande amore che ha fatto sognare in molti. Era il 10 ottobre del 2014 quando dopo una anno trascorso dalla nascita della loro prima figlia Sole, i due convolavano a nozze, per annunciare nel 2015 la nascita della secondo genita Celeste.

Un felice quadro familiare quello che componevano insieme ad Aurora, per la quale il CEO della nota casa di moda ha sempre rappresentato un grande punto di riferimento. Amore e semplicità erano le parole chiave di quel rapporto duraturo, tra i più apprezzati e sostenuti dello showbiz.

Dopo 20 anni passati dalla separazione con il cantante Eros Ramazzotti che non ha mai smesso di incuriosire il pubblico, arriva oggi la nota ufficiale che annuncia quello che in molti temevano già. Si vociferavano indiscrezioni su una profonda crisi tra i due, ma l’assenza di conferme alimentava la speranza dei fan della coppia, incontrando quest’oggi la fine.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, quali sono i motivi della separazione?

Erano una delle coppie più amate, ma negli ultimi tempi in molti iniziavano a nutrire delle perplessità sulla presunta distanza tra i due. I social sono stati il primo veicolo di tali voci, a partire proprio dal seguitissimo profilo di Michelle Hunziker, dove alcuni post lasciavano intendere aria di crisi. I dubbi diventano paure proprio durante le feste, grazie ancora una volta agli scatti pubblicati su Instagram dalla conduttrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE-> Belen Rodriguez “è single” la rivelazione dal vivo al figlio Santiago: ora dovrà pensarci lui?

In compagnia della storica amica Serena Autieri e delle sue figlie, ha trascorso il periodo delle festività in montagna, lasciando intendere l’assenza del marito. Anche la mancanza di scatti in compagnia di Tomaso Trussardi aveva acceso l’incertezza, ma tanto non bastava ad estirpare la speranza dei fan su un periodo passeggero.

Arriva oggi la nota ufficiale da parte della coppia, con il quale annunciano di “aver cambiato progetto di vita“, pur precisando le loro intenzioni inamovibili: “Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine“. Ed è proprio per loro che specificano di non voler aggiungere altri particolari, “nel rispetto della privacy della nostra famiglia“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE-> “Pomeriggio 5”, sganciata la bomba in studio: “Mi ha tradita!”. La reazione della D’Urso

La discrezione è una caratteristica che da sempre contraddistingue i loro percorso, e che anche in fase di divisione mantiene saldo quel valore imprescindibile. In molti si chiedono quali siano i motivi per i quali abbia raggiunto il capolinea il loro grande amore, e la risposta risiede probabilmente nella loro stessa dichiarazione, che trasmette ancora una volta il sentimento che continua a unirli.

L’amore in alcuni casi non finisce ma cambia forma, e a volte è impossibile non prenderne atto, seppur nell’affetto e rispetto reciproco, come ancora una volta, nonostante tutto, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci insegnano.