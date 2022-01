Elettra Lamborghini mostra un lato inedito di sé: il prima e dopo è incredibile. Remise en forme unica – FOTO

La cantante ieri ha svolto un intenso trattamento estetico che l’ha rimodellata completamente nel punto vita, fan senza parole.

Irriverente e fuori dalle righe sempre. Ha scelto di impostare così la sua vita la ricca ereditiera Elettra Lamborghini che dopo l’uscita dell’ultimo singolo natalizio ‘A Mezzanotte’ ha fatto perdere un po’ le tracce preferendo dedicarsi alle sue passioni e alla famiglia.

Non solo corse a cavallo e gite fuori porta in montagna con Afrojack ma anche tanto relax e benessere che rigenera mente e corpo. Detox incredibile dopo le abbuffate di dicembre e anche una remise en forme fisica che Elettra ha mostrato essere nel pieno dei giochi. Ieri in un centro estetico di Milano la trasformazione è stata incredibile, vediamo le foto.

Elettra Lamborghini sfodera una pancia piatta da urlo, come ha fatto?

Tante coccole e massaggi per la giovane cantante classe 1997 che ieri si è recata presso il centro estetico Atelier Tati Milano vicino Porta Venezia per eseguire su di lei un altro trattamento mirato. Nelle stories infatti la vediamo distesa sul lettino solo con asciugamano sul seno e le parti intime con la pancia bene in mostra.

L’operatrice esegue su di lei un massaggio linfodrenante chiamato ‘liposcultura bambù’ in cui per l’appunto con un rullo modella l’addome scaricando i liquidi in eccesso e donando alla fine un risultato sensazionale. Il prima e dopo mostrato da Elettra è davvero pazzesco, vediamo infatti una pancia piatta e tonica, nessun filo di grasso.

Moltissime star nazionali stanno optando in questi mesi per questo trattamento miracoloso. Una della tante che lo richiede spessissimo è Sabrina Salerno che si affida ad un centro di Padova per la sua ricostruzione e anche su di lei i risultati sono ottimi.

Anche stavolta Elettra ha conquistato le giovanissime follower che la seguono tirando fuori dal cilindro un segreto di bellezza che probabilmente in poco tempo diventerà un trend gettonatissimo.