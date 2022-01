Ferragnez, qual è il loro titolo di studio? Non immaginate cosa hanno studiato Fedez e Chiara

Ferragnez, scopriamo quali sono stati gli studi che hanno fatto. Sembra strano ma è andata davvero così

Sono la coppia italiana patinata per eccellenza. Famosissimi entrambi, super seguiti sui social, molto giovani e con una famiglia arricchita da due bambini e delle carriere molto molto solide e importanti di entrambi.

I Ferragnez hanno saputo costruire un impero con la loro immagine ed i loro talenti, la musica per Fedez, la moda ed il digitale per Chiara. Insomma non hanno bisogno di molte presentazioni perché ormai su di loro si conosce veramente molto, soprattutto dopo la serie Amazon che racconta la loro vita.

Ma sapete cosa hanno studiato i due e qual è il loro titolo di studio?

The Ferragnez, tutto sulla carriera scolastica

I Ferragnez hanno avuto vite diverse prima di incontrarsi e come tale anche i loro percorsi scolastici sono profondamente differenti.

Chiara Ferragni ha studiato nella sua città, Cremona. Ha frequentato il liceo classico “Daniele Manin” per poi intraprendere la carriera universitaria. L’imprenditrice digitale si è iscritta alla prestigiosissima Bocconi scegliendo il percorso di giurisprudenza che ha però abbandonato dopo poco tempo.

Il progetto di diventare un avvocato internazionale è stato messo ben presto da parte per inseguire quello che, in quegli anni, per lei si era rivelata una vera passione: il mondo della moda e l’uso dei social. Tutto il resto poi è passato alla storia.

Tutt’altra cosa, invece, per Fedez che ha sempre ammesso di non aver mai avuto “piacere” a studiare e di avere un basso titolo di studio. In più occasioni, lui stesso si è definito solo “un rapper con la terza media” sbeffeggiando chi lo ha sempre criticato ma che è stato tratto in tranello proprio da lui.

Emblematica è stata la campagna pubblicitaria per il lancio del suo nuovo album: tutti, o quasi, sono caduti nella sua trappola. Per giorni e giorni si è parlato di una scesa in politica del marito della Ferragni quando in realtà si trattava di tutt’altro.

Fedez, infatti, si è iscritto al liceo artistico statale Umberto Boccioni di Milano ma non si è mai diplomato. Ha interrotto gli studi prima di arrivare al diploma ed è stato bocciato ben due volte. Lo avreste mai detto?