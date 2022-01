“Con quel top rosso poi…” Dayane Mello dea in lingerie di pizzo: scopre l’indicibile – FOTO

Lingerie rossa, pose divine e bellezza da togliere il fiato. Dayane Mello illuminata dai raggi del Sole, in intimità, svela il suo punto segreto.

Bellezza ultraterrena, qualche nota di follia, ed un coinvolgente umorismo. I tratti caratteriali e fisici già ben noti al pubblico della celebre modella brasiliana, Dayane Mello, non potrebbero smettere di sorprendere i suoi fan. Neppure in una giornata fredda come quella di oggi, mercoledì 19 gennaio.

Nella mattinata, l’ex coinquilina del “Grande Fratello Vip” nella sua quinta edizione, ha dato nuovamente prova del suo emozionante carisma in diretta Instagram. Da poco reduce dall’esperienza, per molti versi traumatica e dai risvolti contrastanti, di un secondo reality oltreoceano, “A Fazenda”, Dayane sembrerebbe ora pronta a rimettersi finalmente in gioco e nella maniera più disarmante.

“Con quel top rosso poi…” Dayane Mello dea in lingerie di pizzo: scopre l’indicibile

