Flavio Insinna, sapete chi è la sua compagna? Si sono conosciuti in TV: galeotto il noto programma

Flavio Insinna, il noto presentatore RAI ha una relazione stabile da anni. La compagna il pubblico la ricorda bene.

E’ tra i conduttori più apprezzati della televisione pubblica, Flavio Insinna da anni ormai entra tutte le sere a casa degli italiani e lo fa con quel garbo che lo contraddistingue. Sul suo profilo Instagram si diverte a condividere foto e video che ritraggono i momenti più salienti della sua quotidianità, da scatti attinenti al suo lavoro a quelli più del tempo libero.

Non appaiono invece gli scatti concernenti la sua vita privata, con chi sta Insinna? Sarà mica single? Niente affatto! Nonostante i tentativi dello stesso di tenere la relazione nascosta, è uscito fuori il nome della compagna con cui ha una storia ormai da qualche anno. Il pubblico la conosce, di chi si tratta?

Flavio Insinna, scoperto il nome della compagna

Quello che si sa sulla vita privata è che dal 2019 ha una storia con Adriana Riccio, un’atleta a livello agonistico nonché insegnante di discipline quali boxe e di taekwondo. E’ bello il modo in cui si sono conosciuti; da “Affari Tuoi”. Era il 2016 quando la Riccio ha partecipato e sono passati tre anni prima che i due facessero coppia fissa.

La compagna di Insinna rappresentava il Veneto – sua regione – ed ha vinto 36 mila euro anche se la gratificazione più grande e imparagonabile riguarda la sua sfera personale. Sul profilo di Adriana non mancano scatti che li ritraggono insieme ad amici e parenti ed il sorriso che emerge in ogni loro foto o video, come quello sopra riportato che risale a fine 2021, è davvero notevole.

I due sono infatti molti uniti e complici: sul profilo di Adriana – che vanta qualche migliaio di followers – non mancano i video con i quali la coppia sposa la stessa causa con tanta convinzione ed affetto.

“Qualcosa di più” così risponde carinamente la Riccio alludendo alla loro storia, sottolineando come non siano solamente amici, al contrario di quanto aveva ironizzato il celebre conduttore.