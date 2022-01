Maria Pedraza, vacanze esplosive: in bikini rosso è esagerata – FOTO

La splendida attrice Maria Pedraza è in vacanza e sta deliziando i suoi seguaci con scatti spettacolari: in bikini rosso è esagerata.

Scoperta dal regista Esteban Crespo tramite i social network, la carriera di Maria Pedraza è esplosa grazie alla sua performance ne ‘La casa di carta’. La nativa di Madrid ha interpretato Alison Parker nella fortunata serie targata Netflix. La spagnola ha preso parte ad altri prodotti di punta della società di distribuzione come ‘Toy Boy’ e ‘Élite’.

Maria è seguitissima su Instagram, vantando un profilo con 12 milioni di followers. Dotata di un fisico straordinario e di una bellezza fuori dal comune, la classe 1996 riesce sempre a conquistare i fans con scatti al limite del proibito. Questa sera, la Pedraza ha sorpreso la platea con uno scatto in bikini assurdo.

Maria Pedraza assurda in bikini: scatto da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Stefano De Martino resta con Belen Rodriguez dopo la rottura con Spinalbese: le FOTO della ritorno

Bella come il sole e sensualissima, Maria conquista ancora una volta i cuori dei suoi followers pubblicando alcuni scatti in bikini da paura. La splendida madrilena sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza alle Maldive: ovviamente sta soggiornando in un resort da sogno. Direttamente dalla meravigliosa perla dell’Oceano Indiano, la spagnola regala scatti destinati agli annali.

Nell’immagine in questione, la 25enne indossa un bikini di colore rosso che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Il costume mette in risalto il suo décolleté favoloso. Come se non bastasse, l’addome e le gambe della ragazza mandano in visibilio il popolo del web. Il suo sorriso, inoltre, è estremamente contagioso e illumina Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Con quel top rosso poi…” Dayane Mello dea in lingerie di pizzo: scopre l’indicibile – FOTO

La Pedraza ha conquistato le prime pagine dei giornali di cronaca rosa per la sua relazione con il collega Jaime Lorente: i due però si sono lasciati. L’attore è anche diventato papà da pochi giorni.