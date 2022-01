Un’esplosione notturna di pura sensualità. Davanti allo specchio Anna Tatangelo mostra la sua bellissima silhouette con un abito dalle accentuate trasparenze.

La cantante e conduttrice nativa di Sora, Anna Tatangelo, dopo aver rivelato ai suoi ascoltatori un punto di vista d’eccezione sul cielo di Milano e poi su quello di Napoli, ha deciso di tornare nella sua città di origine. E dunque di approfittare al contempo, nella notte scorsa, della magica atmosfera notturna della Capitale.

Ad una settimana dal suo trentacinquesimo compleanno, ed in virtù della speciale occasione, l’ex conduttrice de “I Migliori Anni” ha desiderato sfoggiare in diretta un capo d’abbigliamento dalle ipnotiche caratteristiche. E che avrebbe, sin da subito, attirato l’attenzione dei suoi numerosi fan in rete.

“Notti magiche” Anna Tatangelo si supera allo specchio: il vestitino è trasparente – VIDEO

