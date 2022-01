“Detto Fatto”, agitazione per Bianca Guaccero: ospite big star, fermento in studio

Negli studi di “Detto Fatto” è arrivato un omaggio toccante per una grande star. Commozione in studio e in Bianca Guaccero.

Forti emozioni e commozione negli studi di “Detto Fatto”. Bianca Guaccero ha dedicato un focus particolare nell’ultima puntata del programma a una grande artista, conosciuta a livello globale. Si tratta della Rettore, cantante affermatasi nel panorama musicale anno dopo anno.

66 anni, il suo volto apparirà sugli schermi prossimamente con il suo grande ritorno al “Festival di Sanremo” al fianco della 24enne Ditonellapiaga sul brano “Chimica”.

Un’accoppiata ideata da Amadeus dopo aver sentito la canzone della giovane: ne ha colto l’ispirazione pensando di farle collaborare insieme, come ha rivelato il suo manager.

In occasione del suo importante impegno, negli studi del format di Rai due presente il suo manager che al fianco di Bianca e Jonathan Kashanian ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera straordinaria.

“Detto Fatto”: fan nel delirio per l’omaggio alla Rettore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

“Sempre glamour e moderna”, le parole utilizzate da Bianca Guaccero per definire la Rettore. Al fianco della conduttrice anche gli altri ospiti sottolineano come sia unica e come ancora oggi si distingua con il suo stile rock e irriverente.

Ripercorsi i suoi successi dagli anni Sessanta, le sue canzoni sono ancora molto attuali, tanto da aprire molte serate. Non manca poi anche un focus sui suoi look incredibili sempre diversi a ogni lancio dei brano, anticipando star del calibro di Madonna.

Non manca poi un po’ di ansia in Bianca prima di aprire il collegamento con la grande artista. La cantante è approdata in video negli studi del format al fianco a Ditonellapiaga mostrandosi sorridenti e alleate. Il titolo del brano “Chimica” è l’emblema di come il loro legame sia forte.

La giovane conferma di essersi ispirata molto a lei, ha dedicato persino la sua tesi di laurea alla celebre artista. Conoscendola dal vivo ha rivelato come nella vita quotidiana, dietro la sua apparenza rockettare, sia dolce ed empatica: “È una persona molto profonda”, le parole della cantante.