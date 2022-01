“Emani una luce magnifica” Paola Di Benedetto stupisce i suoi fan

La bellissima modella 27enne Paola Di Benedetto, è pronta a vivere delle nuove emozioni. La giovane, grazie alla sua distinta professionalità, sta raggiungendo ottimi risultati a livello lavorativo, i fan non stanno più nella pelle.

Sembrerebbe un periodo roseo per la bellissima Paola Di Benedetto. La showgirl italiana, dopo varie esperienze in Tv, è prossima al passo successivo. A tal proposito, pubblica un post su Instagram che scatena tutti i suoi followers, affascinati dalla sua spiccata bellezza.

La notizia è ufficiale, la soubrette Paola Di Benedetto, sta per affrontare una nuova avventura che arricchirà senz’altro il suo bagaglio di esperienze lavorative. L’ultima foto caricata da Paola, mostra la felicità che sta provando la ragazza attualmente; molti i commenti dei suoi seguaci, poiché entusiasti di poterla rivedere in Tv.

Paola Di Benedetto e la foto che lascia tutti meravigliati

Una foto piena di felicità, quella pubblicata dalla splendida ragazza. Nel post, la modella spiega che sta trascorrendo l’ultima giornata nella sua amata Milano, in partenza per una nuova e importante esperienza. In particolare, il sorriso della giovane lascia tutti meravigliati. Di recente, Paola ha ricevuto una bellissima notizia: è finalmente pronta alla conduzione del pre-festival di Sanremo, che andrà in onda su su Rai 1 dal giorno 29 Gennaio e per tutta la settimana del Festival.

Seppur molto giovane, la bellissima Di Benedetto è stata ritenuta all’altezza di questo grande compito. Durante questa avventura non sarà sola, affianco a lei, un altro volto molto noto: parliamo del famoso comico Ciro Pirello, famoso per la sua particolare simpatia.

Molti i commenti sotto il post della giovane: “Emani una luce magnifica”; “Prossima tappa: Eurovision”; “Semplicemente bella”. Insomma, una foto che ha trasmesso molte emozioni anche ai fan della Di Benedetto.

Possiamo dire che è quasi tutto pronto per l’evento italiano più atteso dell’anno, non ci resta che attendere il grande ingresso della bellissima futura conduttrice.