Parole scottanti e commoventi da parte di Paolo Bonolis nei confronti di Sonia Bruganelli. La reazione del pubblico, dinanzi alla scoperta, sarà irrefrenabile.

L’ormai storico showman di “Avanti Un Altro”, Paolo Bonolis, e la prorompente opinionista del “Grande Fratello Vip”, Sonia Bruganelli sono una delle coppie più longeve ed affiatate del piccolo schermo. A dimostrare il loro amore appassionato, oltre ai quasi venticinque anni trascorsi assieme sin dal loro primo incontro, sarà anche un’ultima dichiarazione da parte di uno dei più affermati presentatori televisivi.

Dopo aver ripercorso gli attimi salienti del loro reciproco colpo di fulmine, nel lontano 1997 al celebre game show di “Tira & Molla“, il conduttore romano, classe 1961, ha poi voluto sottolineare un suo pensiero, finora celato, sulla moglie. Bonolis ha così tenuto a rivelare, nel corso di un’intervista, un particolare a tal punto emozionante da coinvolgere il pubblico in un doveroso ed esuberante plauso.

Paolo Bonolis, quello che fa per la moglie Sonia è davvero commovente: pubblico in estasi

A riportare con imminenza le parole del conduttore di “Ciao Darwin”, sarà il noto ex gieffino, assai avvezzo a condividere le più salienti novità provenienti dal mondo dello spettacolo in rete, Salvo Veneziano.

“Dopo la lite in diretta“, avrebbe avvisato il pubblico “tra il conduttore con la moglie Bonolis“. L’ex concorrente del “GF” avrebbe dunque pubblicato, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale e con tanto di dovizioso spirito critico sul finale in sostegno allo showman romano, lo screenshot di un articolo che riporterebbe nel dettaglio il sunto di quanto proferito dallo stesso Bonolis. “Il conduttore ha affermato che lui non ama particolarmente il programma ma lo guarda solo per gli interventi della moglie“. Il motivo?

“A quanto pare”, traslitterando sempre le affermazioni del conduttore, pare che egli sia solito registrare la puntata per poi guardarla in maniera più utile. Ovvero: “facendola scorrere veloce fino agli interventi della moglie”. In conclusione pare che Bonolis reputi “il resto delle registrazioni infatti del tutto prive di contenuto“. “Si vocifera“, difatti, che la visione possa anche essere condivisa da Sonia, e che dunque: “l’opinionista sarà presente solo il mese di gennaio”. “Tanti dicono è stata fatta fuori…” annuncia perciò in conclusione l’ex gieffino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

Ma non senza dire la sua. “Secondo me va via lei…“, ammette in ultimis Veneziano. Per poi chiedere al pubblico quale sia l’opinione generale sulla decisione che avrebbe intrapreso Alfonso Signorini.