Bud Spencer, Terence Hill racconta com’era lavorare con l’attore: è stato tutto frutto di un imprevisto inaspettato.

Il duo Bud Spencer e Terence Hill è stato per anni una delle coppie più apprezzate dal pubblico cinematografico italiano. Anche oggi che Bud non c’è più e che Terence sembra deciso ad andare in pensione, abbandonando definitivamente il set di Don Matteo, i fans dei due attori li ricordano con affetto e nostalgia. Ciò che molti non sanno, però, è che Bud avrebbe dovuto avere un altro compagno al suo fianco… vi raccontiamo cosa è successo.

Bud Spencer e Terence Hill, la vita di coppia anche fuori dal set

Ad anni dalla scomparsa del migliore amico, Terence Hill ha deciso di raccontare al pubblico uno dei retroscena più importanti della loro carriera di coppia. I due, infatti, non avrebbero mai dovuto incontrarsi e lavorare insieme: “Bud doveva fare coppia con un altro attore, ma la sera prima di girare si fece male… così sono stato chiamato io. Si trattava di un film che sarebbe diventato importante per noi: “Dio perdona… io no!” del 1967”. La sfortuna del povero attore si rivelò essere un baule d’oro per Spencer e Hill, che non si separarono più.

Oltre ad essere ottimi colleghi sul set, Bud Spencer e Terence Hill erano anche migliori amici nella vita reale. La loro amicizia li ha accompagnati per tutta la vita, fino alla morte di Spencer nel 2016 e anche oltre. “Siamo l’unica coppia a non aver mai litigato. Tra noi non c’era invidia e insieme ci divertivamo anche tanto. Ci capivamo al volo, con uno sguardo ci eravamo capiti” ha raccontato Terence.

Terence e Bud hanno lavorato insieme sul set di diciotto film: in sedici di questi facevano coppia nel ruolo di protagonisti. “Per molti siamo stati vissuti come dei proseliti negli anni dell’uscita dei nostri film. I capisaldi assoluti della produzione cinematografica italiana per quanto concerne un certo cinema” ha raccontato Hill.