Michelle Hunziker, la svolta dopo Trussardi: è già innamorata di un altro? L’amara verità

Michelle Hunziker si sarebbe rifugiata tra le braccia dell’uomo che sognano tutti? Il suo nome ha dell’incredibile

Michelle Hunziker è ormai sulla bocca di tutti. L’annuncio ufficiale della sua separazione dal marito Tomaso Trussardi ha fatto esplodere la curiosità su di lei e la sua vita privata. I due bellissimi e molto affiatati fino a tempo fa, hanno vissuto dieci anni della loro vita insieme e messo al mondo due splendide figlie, Sole e Celeste.

Che le cose non andassero bene tra i due c’era nell’aria da tempo e per molti mancava, forse, solo l’ufficialità ma ora che la notizia è arrivata si parla già di un altro uomo per Michelle. Sarà davvero così proprio ora che deve affrontare la sua seconda separazione?

Michelle Hunziker nelle braccia di lui? Clamoroso

È Dagospia che lancia la bomba e parla di una Michelle Hunziker già innamorata di un altro. Dopo Tomaso Trussardi il cuore della bella svizzera sarebbe tornato a battere ma per chi?

Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino la conduttrice Mediaset avrebbe fatto un tuffo nel passato e si sarebbe rifugiata nelle braccia del suo ex marito, Eros Ramazzotti.

Anche per lei, dunque, come per Belen Rodriguez che dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese sarebbe di nuovo vicina a Stefano De Martino, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. È davvero così si chiedono i fan? E chi non ha mai smesso di credere nella favola tra Eros e Michelle comincia a sognare ad occhi aperti.

C’è da dire che i genitori di Aurora sono sempre rimasti in ottimi rapporti e solo a dicembre si sono riuniti proprio per festeggiare il suo compleanno regalando a tutti una foto inedita e rara di tutti e tre insieme. Il ritorno di fiamma tra i due sarebbe davvero una sorta di sogno ad occhi aperti ma forse è davvero ancora troppo presto per dirlo.

Sono passati esattamente 20 anni da quando Eros e Michelle si sono separati ma come spesso accade i sentimenti fanno dei giri strani e a volte ritornano. Staremo a vedere se questa clamorosa indiscrezioni sarà confermata oppure no.