Muse, il forte messaggio lanciato dal singolo “Won’t Stand Down”: il suo significato

Il gruppo rock britannico dei Muse è tornato, quattro anni dopo la pubblicazione dell’ultimo album “Simulation Theory“, rilasciato nel 2018. Lo hanno annunciato a sorpresa attraverso i loro account social, scatenando l’entusiasmo dei fan che hanno atteso con trepidazione nuova musica. Il brano si intitola “Won’t Stand Down” ed è stato accompagnato dal suo video ufficiale. Dietro la scrittura del nuovo singolo esiste un messaggio importante, come spiegato dal frontman Matt Bellamy.

Il significato di “Won’t Stand Down”: il singolo che segna il ritorno dei Muse

Dopo aver fatto ascoltare in anteprima alcune note del nuovo singolo, i Muse hanno ufficialmente rilasciato “Won’t Stand Down“, il brano che segna il loro ritorno sulla scena e che potrebbe aprire le porte a un nuovo album. Il gruppo ha usufruito del tempo a disposizione dovuto anche allo stop dei concerti per lavorare in studio, scrivere e costruire un nuovo progetto discografico.

“Won’t Stand Down” è il primo pezzo del puzzle che porta con sé un messaggio piuttosto importante. Il singolo parla di forza e coraggio, della necessità di credere nelle proprie capacità e in se stessi. “Parla di opporsi ai bulli” -ha dichiarato Bellamy- “al parco giochi, al lavoro, ovunque“. Racconta la fase di realizzazione, di contrasto, del momento in cui si trova la forza per non lasciarsi piegare da manipolazioni e abusi.

“Ho aperto i miei occhi e ho contato le bugie / E ora mi è tutto più chiaro / Tu usi e abusi / E mi rifiuto di esserne vittima” –canta– “Non mi farò abbattere / Sto diventando più forte”.

I Muse continuano a lavorare su nuova musica in attesa di poter tornare sul palco dinnanzi al loro pubblico. Dopo numerose cancellazioni e spostamenti, il gruppo è atteso in Italia a Firenze Rocks 2022 il prossimo 17 giugno.

Nel frattempo i loro fan possono consolarsi ascoltando il nuovo singolo “Won’t Stand Down” e attendere l’uscita dei nuovi progetti musicali che saranno pubblicati, con molte probabilità, nei prossimi mesi.