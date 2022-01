Maria De Filippi è considerata la regina della televisione, ma qual è il segreto che la rende tale? Ecco cosa ha dichiarato

Da tutti considerata la conduttrice per eccellenza, il suo talento l’ha resa unica e per molti è un idolo da seguire. Stiamo parlando di Maria De Filippi, la regina della televisione italiana che con determinazione, costanza, impegno e semplicità ha reso i suoi programmi inimitabili.

Sono in tanti a chiedersi quale sia il segreto del suo successo, è stata proprio la diretta interessata a rivelarlo in un’intervista a “Che tempo che fa” dove è stata ospite di Fabio Fazio.

Maria De Filippi predilige la normalità e la semplicità

“Amici”, “C’è posta per te”, “Uomini e donne”, “Tu si que vales”, sono questi i programmi più seguiti da anni, diventati ormai pezzi storici della televisione italiana. Alla conduzione c’è lei: l’unica e inimitabile Maria De Filippi.

Ma qual è il segreto del successo? La conduttrice lo ha rivelato a Fabio Fazio in una puntata del 2018 di “Che tempo che fa”, affermando di prediligere la normalità e la semplicità nella vita e nel lavoro.

“Io ammiro sinceramente le colleghe che su una poltrona del genere si siederebbero in punta con una postura drittissima e il collo tirato per non far vedere le rughe. Le invidio, perché io non sono in grado”. Ha detto la De Filippi.

Poi ha aggiunto: “Io non studio dove sedermi. Io mi siedo dove posso. A volte a Uomini e Donne, dove registriamo anche tre puntate alla volta, mi porto anche la merenda”.

Non può mancare il suo astuccio pieno di caramelle che porta con sé in ogni occasione e programma, la televisione non è solo lavoro ma passione e la conduttrice è sempre pronta a seguire i suoi colleghi per prendere spunto e confrontarsi con altre realtà. E’ mamma chioccia del piccolo schermo.