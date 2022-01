Fedez, la sorpresa a Chiara Ferragni zittisce le voci sulla presunta crisi: le FOTO fanno sognare

I Ferragnez hanno preferito lasciar parlare le immagini: ecco come la serata romantica organizzata dall’artista ha messo a tacere ogni insinuazione

Negli ultimi giorni a far parlare il web sono state le voci su una presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, creata tuttavia da pure congetture esterne. La volontà dell’artista di restare alcuni giorni lontano dai social e il fatto che non indossasse la fede nuziale in un paio di scatti avevano fatto portato alcuni utenti a pensare che tra i due fosse accaduto qualcosa. Nulla di fatto però, la seguitissima coppia dei Ferragnez resta unita e lo dimostra anche la sorpresa romantica che proprio Fedez ha organizzato per la moglie.

“Legati per sempre”: le FOTO della serata romantica dei Ferragnez fanno sognare i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Le immagini della romantica serata vissuta dalla coppia non ha lasciato dubbi: nessuna crisi per i Ferragnez che si mostrano più innamorati e uniti che mai. Nei giorni scorsi il rapper e l’imprenditrice erano tornati a mostrarsi sui social insieme ai figli, Leone e Vittoria, e in diverse occasioni avevano già avuto modo di appianare le voci sui presunti problemi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Il Volo, taglio netto per Pietro Barone: clamoroso cambiamento, fan basiti

“Prima di ogni cosa“, si legge nel post di famiglia condiviso dai due alcuni giorni fa a dimostrazione del fatto che qualsiasi cosa avesse portato Fedez a vivere giorni no non fosse legato in alcun modo alle dinamiche interne alla coppia. Se qualcuno avesse avuto ancora dubbi la sorpresa romantica che l’artista ha deciso di organizzare per la moglie ha messo definitivamente a tacere le chiacchiere del web.

I Ferragnez si sono presi del tempo da trascorrere insieme in una location piuttosto speciale. Ospiti dello chef Carlo Cracco, hanno cenato tra candele e rose rosse, e si sono lasciati immortalare con la splendida Galleria Vittorio Emanuele II di Milano a farli da cornice.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Ornella Vanoni e le canne da 55 anni, Emma Marrone risponde in maniera clamorosa – FOTO

Le foto sono state condivise senza parole aggiuntive, Fedez e Chiara Ferragni hanno preferito utilizzare il simbolo dell’infinito per descriverle. Il loro rapporto sembra essere più solido che mai e chiunque abbia anche solo sperato in una vera crisi dovrà farsene una ragione.